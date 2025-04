Bosta Atletico in Leipzig našla pot iz krize; bo Lewandowski ujel Salaha?

Prihodnji teden prinaša razburljive četrtfinalne tekme lige prvakov, osem pretendentov na naslov pa bo želelo s čim manj praskami opraviti domače naloge. Če imata Bayern in zlasti PSG varno prednost pred zasledovalci, pa večina ne bo smela varčevati z močmi. To še posebej velja za španska velikana Barcelono in Real Madrid ter Inter, ki bijejo trd boj za naslov državnega prvaka. Atletico z Janom Oblakom in Leipzig z Benjaminom Šeškom pa bosta celila rane po izpadu iz pokalnega tekmovanja.

Atletico je v zadnjem mesecu popustil. Od 25. februarja je odigral osem tekem in dosegel le eno zmago, v la ligi zaostal za Barcelono in Realom ter proti njima tudi izpadel iz lige prvakov in kraljevega pokala. Zdaj je že bolj ali manj jasno, da sezona ne bo prinesla lovorike, vse večji pritisk je na trenerju Diegu Simeoneju, ki je v Madridu že od leta 2011.

Atleti imajo devet točk manj od Barcelone in šest manj od Reala. Toda ni še vse izgubljeno. Oba tekmeca sta še aktivna v ligi prvakov in čakata ju še medsebojna obračuna tako v finalu pokala (26. t. m.) kot v prvenstvu (11. maja). Rojiblancos bi lahko imeli dobiček od njunega petelinjenja, toda do konca sezone bodo morali zmagovati v seriji, začenši z nedeljsko tekmo v Sevilli.

Jan Oblak je kapetan Atletica. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Real bo moral pred torkovo prvo tekmo z Arsenalom uporabiti vse razpoložljive moči, ko bo danes gostil Valencio, Barcelona, ki bo v sredo gostila Borussio, pa si prav tako ne sme privoščiti spodrsljaja, ko bo nocoj pričakala Betis. Zanese se lahko na vročega Roberta Lewandowskega, ki s 25 goli le za dva zaostaja za Mohamedom Salahom v tekmovanju za zlati čevelj. Egipčan bo želel prekiniti strelski post proti Fulhamu.

Arsenal je v Angliji že praktično izpadel iz boja za naslov, saj za Liverpoolom osem tekem pred koncem zaostaja za 12 točk, lahko pa malce pritisne na zasedbo Arneja Slota, če bo premagal Everton, in si hkrati dvigne samozavest pred izzivom proti branilcem evropskega naslova. Aston Vila, ki jo v sredo čaka tekma pri Liverpoolovemu krvniku PSG, bo imela nocoj težak izpit proti Nottingham Forestu. V Manchestru pa bo mestni derbi med Unitedom in Cityjem.

27 golov je v Angliji dosegel Mohamed Salah, 25 v Španiji Robert Lewandowski.

Fiorentina v Milanu

V Italiji je še vedno odprt boj za scudetto, Inter ima tri točke naskoka pred Napolijem, Atalanta pa je popustila. Črno-modri, edini predstavniki serie A v ligi prvakov, bodo danes gostovali pri Parmi, ki se krčevito bori za obstanek, v torek pa bodo morali pokazati najboljšo predstavo v sezoni, ko bodo nastopili na Allianz Areni pri Bayernu. Zanimivo bo tudi videti, kako se bo pred četrtkovo tekmo v Celju v konferenčni ligi izkazala Fiorentina v gosteh pri Milanu, s katerim se bori za zadnjo evropsko vstopnico.

Barcelona je v odlični formi. FOTO: Susana Vera/Reuters

V Nemčiji Borussia zaseda šele deseto mesto, ker ima le minimalne možnosti, da pride v Evropo, lahko vse sile usmeri v sredino tekmo v Barceloni, tudi za ceno morebitnega poraza v Freiburgu. Slab niz pa mora zlepa ali zgrda prekiniti Leipzig. Po porazu v Mönchengladbachu se je po treh letih moral posloviti trener Marco Rose. Zamenjal ga ja Madžar Zsolt Löw, ki pa se mu debi ni izšel po željah.

V sredo so rdeči biki izgubili v Stuttgartu z 1:2 in ostali brez finala nemškega pokala. Zadetek Benjamina Šeška, že 18. v sezoni, je bil premalo za ekipo iz vzhodne Nemčije, ki se je znašla na šestem mestu v bundesligi. Toda za četrtouvrščenim Mainzem zaostaja le tri točke, zato bo zmaga nujna, ko bodo Šeško in njegovi danes gostili Hoffenheim.