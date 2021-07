Atletico Madrid ne da Portugalca

Portugalski nogometni up Joao Felix pri madridskem Atleticu v dveh sezonah še ni upravičil rekordnega, 126 milijonov evrov vrednega prestopa iz Benfice, pri čemer je velik del strokovnjakov prepričanih, da bi v drugem klubu napredoval hitreje. Še posebej pri Barceloni, ki neguje drugačen slog igre, kot ga ri Atleticu Diego Simeone.



Katalonci v teh dnevih z Atleticom poskušajo izpeljati menjave igralcev: Antoinea Griezmanna za Saula Nigueza. Potihem so upali, da bi v poštev prišel tudi portugalski reprezentant. Toda pri Atleticu so dali jasen znak, da je 21-letni napadalec nedotakljiv. V klubskem načrtu je, da bi Simeone v novi sezoni Felixu namenil veliko bolj vidno in pomembno vlogo. V minuli sezoni je Felix dosegel le 10 golov in tri podaje v španskem prvenstvu in ligi prvakov.

