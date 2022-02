Joao Felix že v enem prvih napadov zadel za vodstvo Atletica

Pred nami je še zadnji paket uvodnih obračunov osmine finala nogometne lige prvakov, ki bo v celoti odigran na Iberskem polotoku. Zvezdniški obračun je na sporedu v Madridu, kjer bo slovenskega reprezentanta Jana Oblaka še 18-ič v karieri preizkusil Cristiano Ronaldo, stari znanec Škofjeločana in njegovega Atletico Madrida še kot član mestnega tekmeca Reala ter Juventusa.

A tokrat je Portugalec v špansko metropolo prišel kot član Manchester Uniteda, ki mu je Diego Simeone po robu postavil ekipo s tremi srednjimi branilci, na sredini igrišča manjka kapetan Koke, v napadu pa sta začela (Luis Suarez čaka na klopi) prvi strelec letošnje sezone Angel Correa in Joao Felix. Gostujoči strateg Ralf Rangnick je Ronaldu od prve minute priključil Bruna Fernandesa in Jadona Sancha ter tudi Marcusa Rashforda, na račun obrambno naravnanega vezista Scotta McTominaya, ki ga ni niti na klopi.

Bolje so tekmo odprli domači, po napaki Fernandesa je Correa iskal Joseja Mario Gimeneza, ki pa ga je ustavil blok nogometašev Uniteda. A že v enem naslednjih napadov so rdeče-beli povedli, ko je na bližnji vratnici z glavo po predložku Renana Lodija tudi s pomočjo vratnice zadel Felix. Tekla je 7. minuta.

Začetni postavi Atletico: Oblak; Vrsaljko, Reinildo, Savić, Gimenez, Lodi, Kondogbia, Herrera, Llorente, Correa, Felix. Man. United: De Gea; Varane, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, Pogba, Fernandes, Sancho, Rashford, Ronaldo.

Slovenska sodniška ekipa s Slavkom Vinčićem nadzira tekmo v Lizboni, kjer se merita Benfica in Ajax. Lizbonski orli so kljub velikemu uspehu – Benfica je bila v skupinskem delu v boju za drugo mesto boljša od Barcelone, ki se je morala preseliti v evropsko ligo – zamenjali karizmatičnega trenerja Jorgeja Jesusa, prvič se v ligi prvakov preizkuša Nelson Verissimo, ki je enkrat že »gasil« požar v članski ekipi in nazadnje vodil B-moštvo.