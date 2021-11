Atletico skoraj v slogu Barce zapravil dobljeno tekmo, tri žoge v mreži Oblaka

Zdelo se je že, da so gostje po zadetkih Luisa Suareza, Antoina Griezmanna in Šimeta Vrsaljka storili dovolj za tri točke, toda v zadnjih sezonah praviloma granitna obramba rdeče-belih je puščala tudi tokrat: Jana Oblaka je na začetku drugega polčasa za 1:1 najprej premagal soigralec Stefan Savić, po zadetkih Griezmanna in Vrsaljka v 58. oziroma 60. minuti pa sta nato sledila še udarca Huga Dura v sodnikovem podaljšku. Za končnih 3:3 je Duro zadel po prostem strelu Goncala Guedesa, ki ga je preusmeril za hrbet nemočnega škofjeloškega vratarja. Atletico je z novim spodrsljajem zaostanek za mestnim tekmecem Realom znižal za vsega točko, razlika med mestnima rivaloma zdaj znaša štiri točke.

O že skoraj zgodovinski prepustnosti Atleticove obrambe priča tudi naslednji podatek: rdeče-beli prednosti z dvema goloma razlike iz rok niso izpustili od 18. decembra 2005. »Težko je, moramo biti bolj pozorni, ne moremo dovoliti izenačenja ob vodstvu s 3:1 v zadnjih minutah,« je bil v izjavah za Movistar+ po tekmi kritičen gostujoči kapetan Koke. »Veliko golov smo prejeli iz standardnih situacij in tu se vse vrti okoli pozornosti in tega, da si pri stvari. Lahko se še izboljšamo, a ta reprezentančni premor nam bo dobro del, saj za nami ni najboljši mesec. A če bomo nadaljevali z delom, se nam bo to povrnilo. Če je kaj, kar je naš zaščitni znak, je to čvrstost zadaj, ki si jo lahko spet povrnemo.«