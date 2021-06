Avstrija bi prekinila sanjski niz Italije, Danska obuja leto 1992

Italijani nepremagani neverjetnih 30 tekem

Končnica evropskega prvenstva v nogometu. FOTO: Delo

Začelo se je! Zadnja junijska sobota prinaša prvi tekmi osmine finala na evropskem prvenstvu v nogometu, ki letos zgodovinsko in precedenčno gostuje v enajstih državah stare celine. Danes bodo najbolj na trnih navijači v Italiji, Avstriji, Walesu in na Danskem, nogometna skupnost pa bo dobila prva četrtfinalista eura 2020.Gotovo se obeta na Nizozemskem zanimiv nogometni spopad narodov, ki nikdar ne položita orožja vnaprej in brez boja. Vsekakor bomo dobili manj pričakovanega četrtfinalista turnirja, saj ne Wales ne Danska nista sodila med reprezentance, ki bi lahko igrale med najboljšo osmerico eura 2020.Wales je zabil v zadnjih osmih tekmah z Dansko le pet golov, toda tudi Danske ne krasi zanimiva statistika. Ali pač: Danci so nazadnje zabeležili dve zaporedni zmagi na euru leta 1992, ko so nepričakovano postali evropski prvaki, četudi so se prebili na turnir skozi stranska vrata, kot zamenjava za tedaj kaznovano Jugoslavijo.Dvoboj na londonskem štadionu Wembley naj bi bil še zanimivejši od tistega iz Amsterdama, nenazadnje bo predstavila svoje znanje izbrana vrsta Italije, ki je vsaj v prvem delu turnirja pustila imeniten vtis. Avstrija je gotovo tekmec po meri azzurrov, četudi opogumljeni Avstrijci ne bodo pritekli na igrišče s spuščenimi hlačami.Italija je nazadnje izgubila z Avstrijo, pozor, leta 1962, odtlej pa nanizala 13 tekem brez poraza. In še: Italijani so nepremagani že 30 zaporednih tekem, pri čemer na zadnjih enajstih tekmah niso prejeli niti gola!