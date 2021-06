Avstrijci pokvarili krstni nastop Makedoncev

Goran Pandev je izenačil rezultat na 1:1, toda Makedonci niso zdržali do konca. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Avstrijska nogometna reprezentanca je v Bukarešti v 1. krogu evropskega prvenstva premagala novinko na turnirjih Severno Makedonijo s 3:1 (1:1). Za Avstrijo so zadeli golein, za Makedonce paV skupini C bo ob 21.00 uri še tekma v Amsterdamu med Nizozemsko in Ukrajino.Na prvi današnji tekmi je v skupini D Anglija v Londonu premagala Hrvaško z 1:0. V ponedeljek pa bosta na sporedu še tekmi v skupini E, ob 18.00 bosta v Sankt Peterburgu igrali Poljska in Slovaška, ob 21.00 pa v Sevilli Španija in Švedska.