Azijci podprli načrte Fife za izvedbo svetovnih prvenstev na dve leti

Po tem, ko je svoje nasprotovanje že izrazil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, so pri Azijski nogometni konfederaciji (Afc) potrdili, da pozdravljajo načrte Mednarodne nogometne zveze (Fifa) o izvedbi študije, s katero bi ocenili možnosti izvedbe svetovnega prvenstva na vsaki dve leti.



Na SP 2022, ki ga bo gostil Katar, bodo Azijsko nogometno konfederacijo (AFC) poleg gostiteljev zastopale še najmanj štiri reprezentance, peta si lahko vozovnico za revolucionarni jesensko-zimski mundial pribori prek dodatnih kvalifikacij. Svetovna prvenstva od samega začetka potekajo na vsaka štiri leta, z vmesnim 12-letnim premorom zaradi druge svetovne vojne.



Predlogu zaenkrat nasprotjujejo tudi Južnoameričani, krovna konfederacija Conmebol je ocenila, da je zadeva »zelo neizvedljiva«. Bolj naklonjeni so pri konfederaciji Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf), kjer pa so opozorili, da pričakujejo bolj uravnoteženo nogometno strukturo na globalni ravni.



Trenutno se na SP v nogometu lahko uvrsti 32 reprezentanc, predsednik Fife Gianni Infantino pa ne skriva želje, da bi se krog udeležencev v prihodnjih desetletjih še razširil.

