Azzurri po argentinski zaušnici do točke, poraz Angležev

Madžarska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi lige narodov v Budimpešti premagala Anglijo z 1:0, na drugi tekmi skupine 3 v elitni ligi A pa sta se Italija in Nemčija v Bologni razšli z nedoločenim izidom 1:1.

Na Puskas Areni v madžarski prestolnici je bil mož odločitve pred 30.000 gledalci, ki so jih zaradi kazni predstavljali le otroci, Dominik Szoboszlai. Soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pri Leipzigu je edini gol dosegel v 66. minuti, ko je z 11-metrovke ukanil angleškega vratarja Jordana Pickforda.

Dominik Szoboszlai je z bele točke odločil dvoboj v Budimpešti proti Angliji. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Na drugi tekmi v tej skupini so po polomu v kvalifikacijskem ciklusu za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju pomlajeni Italijani igrali neodločeno z Nemci, ki so v Bologno prišli z vsemi najboljšimi igralci. Azzurre je pred 25.000 gledalci v vodstvo popeljal Lorenzo Pellegrini v 70. minuti, le tri minute kasneje je izenačil Joshua Kimmich in tako preprečil prvi poraz 57-letnega selektorja Hansija Flicka na klopi elfa.

V ligi B sta se Finska in BiH v skupini 3 v Helsinkih razšla z nedoločenim izidom 1:1. Oba gola sta padla v izdihljajih obeh polčasov, v končnici prvega je za domače zadel Teemu Pukki z 11-metrovke, izenačujoči gol pa je za Bošnjake v tretji minuti sodnikovega podaljška po podaji Edina Džeka zabil Smail Prevljak. Na drugi tekmi v tej skupini v Podgorici je Črna gora ukanila Romunijo z 2:0. Prvi gol je dosegel Stefan Mugoša (66.), drugega pa Marko Vukčević (87.).

Na tej ravni tekmovanja je bila še ena tekma v skupini 1, na njej je Armenija po golu Eduarda Spertsjana v 74. minuti na kolena položila Irsko z 1:0.

V ligi C sta bila na sporedu dva obračuna v skupini 1. Na prvem obračunu v skupini 1 je Luksemburg v gosteh premagal Litvo z 2:0, Turčija pa je bila doma boljša od Ferskih otokov s 4:0. Za Luksemburžane je oba gola dosegel Danel Sinani (44., 78.), za Turke pa so zadeli Cengiz Under (37.), Halil Dervisoglu (47.), Serdar Dursun (82.) in Merih Demiral (85.).

V nedeljo bo na veliko sceno stopila Slovenija. Po porazu na četrtkovi tekmi v Ljubljani proti Švedski z 0:2 se bo v Beogradu ob 20.45 pomerila s Srbijo, ki je na prvi tekmi skupine 4 v ligi B klonila proti Norveška 0:1. Drugi par je Švedska – Norveška.

V elitni ligi A sta nedeljska para Portugalska – Švica in Češka – Španija (skupina 2), v liga C Ciper – Severna Irska, Kosovo – Grčija (skupina 2), Gibraltar – Severna Makedonija in Bolgarija – Gruzija (skupina 4), v skupini D pa je na sporedu le ena tekma med San Marinom in Malto (skupina 2).