Baku, København in St. Peterburg pozdravljajo euro 2020

Italijani so se veselili visoke zmage. FOTO: Mike Hewitt/AFP

Po včerajšnji visoki zmagi Italije proti Turčiji (3:0) na otvoritveni tekmi eura 2020 v Rimu bodo danes na sporedu tri tekme. Najprej se bosta ob 15. uri v Bakuju srečali Švica in Wales, ob 18. uri bo tekma med Dansko in Finsko v Københavnu, poslastica bo zvečer, ko se bosta v St. Peterburgu pomerili Rusija in ena izmed favoritinj Belgija.Švicarji bodo favoriti prve tekme, toda Valižani imajo v svojih vrstah. Finci so novinci na EP in bodo proti nekdanjim evropskim prvakom iz Danske težko prišli do prve točke. Belgijci merijo na prvi naslov, a že na začetku jih pričakujejo eni od gostiteljev iz Rusije.Italijani se z zmago z razliko od Portugalske leta 2004, Švice leta 2008 in Poljske leta 2012 niso opekli in so kot gostitelji oz. sogostitelji dobili uvodno tekmo prvenstva. Še več, prvič v 39 poskusu jim je na eni tekmi uspelo dati tri gole. Na uvodnem obračunu, prvem od 51 na tem prvenstvu, je Italija povedla z avtogolom, zmago pa sta pozneje potrdilain»Pomembno je, da smo v Rimu dobro začeli. To je bilo zadoščenje za gledalce in Italijane,« je dejal italijanski selektor, ki se zaveda, da je do osvojitve naslova (tega je Italija prvič in zadnjič osvojila leta 1968) še dolga pot. »Navijači so nam veliko pomagali. Bil je čudovit večer, upam, da jih bo še veliko, a do finala na Wembleyju nas čaka še šest tekem,« je še povedal Mancini, potem ko so njegovi varovanci niz neporaženosti, ki traja od septembra 2008, podaljšali na 28 tekem.15.00 Baku: Wales - Švica18.00 København : Danska - Finska21.00 St. Peterburg: Belgija - Rusija