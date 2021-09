Barcelona brez Koemana zmagala

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši Barcelone so v 7. krogu španske lige prišli do tretje zmage. Na domačem igrišču so s 3:0 premagali Levante in prekinili niz dveh tekem brez zmage.Za ekipo Nizozemca, ki zaradi kazni tokrat ni vodil tekme, sta v prvem polčasu zadela njegova rojakav šesti minuti minuti je izkoristil najstrožjo kazen, inki je vodstvo povišal v 14. minuti. Zmago je v sodniškem dodatku tekme le še potrdilBarcelona, ki je v prvenstvu še neporažena, se je z zmago prebila na peto mesto, ima 12 točk, pet manj od vodilnega Real Madrida, ki pa ima tudi tekmo več.