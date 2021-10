Barcelona domači trojček tekem začela uspešno

Nogometaši Barcelone so v osrednjem obračunu devetega kola španskega prvenstva na domačem stadionu premagali Valencio s 3:1.

Katalonci so se že v četrti minuti znašli v zaostanku, a so na odmor že odšli s prednostjo. Za Valencio je zadel Jose Gaya, za Barcelono pa Ansu Fati (13.) in Memphis Depay v 41. minuti iz enajstmetrovke. Končni izid je postavil Philippe Coutinho v 85. minuti.

Barcelona bo v sredo na Camp Nou v ligi prvakov gostila kijevski Dinamo, v nedeljo pa pa še veliki clasico proti Realu.

Dve tekmi madridskih klubov Reala in Atletica sta bili prestavljeni, ker je krovna zveza Fifa podaljšala reprezentančni premor v Južni Ameriki do petka, oba kluba pa že v torek čakata tekmi lige prvakov. Real bi moral igrati z Athleticom iz Bilbaa, Jan Oblak s soigralci pa z Granado.

Nepopoln krog je za skok na vrh razpredelnice izkoristil Sociedad, ki je v soboto premagal Mallorco z 1:0 in ima na prvem mestu tri točke prednosti pred Real Madridom, Sevillo, Atletico Madridom in Osasuno.

Izidi 9. kola

Levante : Getafe 0:0

Real Sociedad : Mallorca 1:0

Rayo Vallecano : Elche 2:1

Celta Vigo : Sevilla 0:1

Villarreal : Osasuna 1:2

Barcelona : Valencia 3:1

preloženo:

Granada – Atletico Madrid

Real Madrid – Athletic Bilbao

ponedeljek,:

Espanyol – Cadiz