Barcelona doživela hladen tuš v Pamploni

Nogometaši Barcelone so v osmem kolu španskega prvenstva doživeli poraz. V gosteh je bila v Pamploni s 4:2 boljša Osasuna, ki je tako prekinila niz Kataloncev brez oddane točke od začetka sezone.

Varovanci Hansija Flicka bodo tudi po osmih kolih ostali na vrhu razpredelnice, saj imajo s tekmo več štiri točke naskoka pred madridskim Realom, šest točk pa zaostaja tretji Atletico Madrid. Prav madridska rivala se bosta v nedeljo ob 21. uri pomerila med seboj.

Katalonci, pri katerih je le na klopi začel Lamine Yamal, so se v 18. minuti znašli v zaostanku, ko je po podaji Bryana Zaragoze zadel Ante Budimir. Podajalec pri prvem golu je nato zatresel mrežo še sam, ko je po lepi podaji v prostor preigral vratarja Iñakija Peño in zadel za 2:0.

Barcelona je bila v prvem polčasu kljub izraziti posesti povsem nenevarna, v drugem pa je sprva pretila in po nespretnosti domačega vratarja Sergia Herrere znižala v 53. minuti prek Pauja Victorja.

V 71. minuti so domači po protinapadu prišli do enajstmetrovke po prekršku nad Budimirjem. Ta je sam prevzel odgovornost in ponovno vzpostavil prednost dveh golov domačih za mirnejšo končnico. V njej je v 85. minuti z močnim strelom od daleč za 4:1 zadel Abel Bretones. Ob izteku 90 minut je končni izid postavil tokratni rezervist Yamal, Ferran Torres pa je v izdihljajih srečanja zadel še vratnico.