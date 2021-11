Barcelona sklenila dogovor s Katarci, Xavi se vrača kot trener

Po poročanju španskega športnega časnika AS je Barcelona dosegla dogovor za prihod trenerja Xavija Hernandeza, svojega dolgoletnega vezista in nekdanjega kapetana, ki zapušča katarski Al-Sad in bo prevzel vodenje članskega moštva katalonskega velikana. Barcelono je na zadnjih dveh tekmah po koncu sodelovanja s še eno klubsko legendo Ronaldom Koemanom vodil trener B-ekipe Sergi Barjuan.

Visoka predstavnika katalonskega kluba, izvršni in športni direktor Rafael Yuste ter Mateu Alemany, sta se v petek mudila na zadnjem sestanku z vodstvom katarskega prvaka, ki je prek družbenih omrežij oznanil sklenitev dogovora za odhod Xavija: Barcelona bo poravnala odkupno klavzulo, kluba pa bosta sodelovala tudi v prihodnje.

»Vedno boš dobrodošel,« so zapisali pri Al-Sadu in dodali, da niso želeli stati na poti njegovi veliki želji po treniranju kluba svojega otroštva.