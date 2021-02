Barcelona po veliki vrnitvi v polfinalu kraljevega pokala

Roberto Soldado je iz protinapada podvojil prednost Granade. FOTO: Jon Nazca/Reuters



Griezmann in Alba rešila Katalonce

Betis in Athletic za zadnje mesto v polfinalu

Španski kraljevi pokal, četrtfinale

Katalonski velikan Barcelona se je v sredo po velikem preobratu uvrstil v polfinale španskega kraljevega pokala, potem ko je proti Granadi nadoknadil dva gola zaostanka in po podaljšku slavil s 5:3.Barcelona je imela na tekmi občutno premoč (posest žoge 79%, razmerje strelov 36:7), vendar pa ni bila dovolj učinkovita.Tako se je tekma na začetku obrnila v prid Granade. V 33.minuti jeizkoristil napakoin z desne strani podal pred gol,pa je zadel za 1:0.Prednost je podvojilv 47. minuti, ko je sprejel globinsko podajo, sam stekel proti golu Barcelone in hladnokrvno zaključil za 2:0.Barcelona je pritisnila proti vratom Granade, a ji je zmanjkalo malo sreče. V 62. minuti jezadel prečko, okvir vrat pa je veselje preprečil tudiv 87. minuti.A končnica je prinesla veselje Kataloncem.je v 88. minuti stekel na podajoin streljal iz težkega položaja, a je žoga zadela vratnico in se od vratarjaodbila v gol.V 90. minuti je Lionel Messi zadel vratnico, kar pa ni bilo usodno za njegovo moštvo, saj je po dveh minutah nadaljevanja Griezmann z glavo zaposlil, ta pa svoji ekipi z zadetkom priboril podaljšek.V tem so bili doseženi kar štirje goli. Začelo se je z golom Griezmanna v 100. minuti, nato je Granada tri minute zatem prekizenačila z bele točke, zmago pa sta Barceloni priborilav 106. in Alba v 113. minuti.Znani so trije udeleženci polfinala. Poleg Barcelone sta tam še Sevilla, ki je bila z 1:0 boljša od Almerie, in Levante, ki je po podaljšku z 1:0 izločil Villarreal.Na zadnjem četrfinalnem obračunu se bosta danes pomerila Real Betis in Athletic Bilbao (21).Almeria - Sevilla 0:1 (Ocampos 67.)Levante - Villarreal 1:0 (Roger 121) *po podaljškuGranada - Barcelona 3:5 (Kenedy 33., Soldado 47., Fede 103./11m; Griezmann 88., 100., Alba 92., 113., De Jong 108.) * po podaljšku