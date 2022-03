Barcelona preživela turški pekel, brez čudeža v Beogradu

Barcelono je po pričakovanjih v Istanbulu pričakal peklenski sprejem v režiji navijačev Galatasaraya, ki so po remiju svojih ljubljencev na Camp Nouu na domači zelenici pričakovali še večji podvig – zmago in napredovanje v četrtfinale evropske lige. Ekipa Domeneca Torrenta, dolgoletnega pomočnika Pepa Guardiole, je Kataloncem spet povzročala obilico težav, razen priložnosti Frenkieja de Jonga, ki je zapravil priložnost osamljen pred vratarjem, pa se gostje zadetku v prvem polčasu niso preveč približali.

V četrtfinalu EL že lep čas čaka Leipzig, ki je po izključitvi moskovskega Spartaka z občasnim slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom napredoval brez boja.

Reči so se za gostujoče moštvo še dodatno zapletle, ko je po podaji iz kota za 1:0 v 29. minuti svoj sploh prvi gol v sezoni prispeval branilec Marcão. Še pred iztekom prvega polčasa pa je v 37. minuti v ospredje stopil Pedri, ki je z mojstrskim prodorom, v katerem je »posedel« dva tekmeca, poravnal izid na 1:1 in prvič v večeru močneje utišal zelo glasne tribune. Gostujoči trener Xavi je drugi polčas začel z menjavo, Ousmane Dembele je zamenjal tokrat precej nevidnega Adamo Traoreja, ki je sicer v zaključku prvega polčasa zaposlil Peirre-Emericka Aubameyanga, ki je zatresel prečko. Napake Gabonec ni ponovil že v eni prvih akcij nadaljevanja, ko je po novem poskusu Pedrija izkoristil podajo de Jonga za 2:1.

Navijači zadeli Albo, ta proti njim poslal žogo

Katalonci so v 56. minuti ostali brez poškodovanega Sergiña Desta, vstopiti je moral že pred tekmo napovedani Ronald Araujo. Vsaj rahlo poškodovan je dvoboj končal tudi Gerard Pique, kar so slabe novice pred nedeljskim clasicom v španskem prvenstvu. Veliko slabih novic je prihajalo tudi z zelenice, ki so jo domači navijači napolnili z različnimi predmeti, ti so v zadnjih minutah leteli tudi proti gostujočim nogometašem. Jordi Alba je vzdušje še razgrel, saj je v jezi poslal žogo v smeri gledalcev, zato je italijanski sodnik Daniele Orsato dvoboj na kratko celo prekinil. V sodnikovem dodatku bi lahko o potniku v četrtfinale vse dvome razrešil rezervist Memphis Depay, a je zapravil veliko priložnost.

Crvena zvezda je odlično začela domači obračun z Glasgow Rangers, ki so z Otoka v Beograd prinesli zajeten kapital (3:0). Rdeče-beli so zadeli s prvim strelom, ki ga je proti vratom škotskih prvakov v 10. minuti poslal Mirko Ivanić. A do konca prvega polčasa se rezultat ni več spremenil, po dobrih 10 minutah drugega pa je Ryan Kent ohladil razgrete tribune štadiona Rajka Mitića z golom za izenačenje, ki je pokopal beograjske upe. So pa domači evropsko pot končali z zmago, za katero je v zaključku tekme poskrbel El Fardou Ben.

Bayer Leverkusen kljub pobudi na zelenici in prevladi v vseh statističnih rubrikah ni uspel zlomiti Atalante, ki je prvo tekmo v Bergamu brez pomoči še vedno odsotnega Josipa Iličića dobila s 3:2. Za veliko slavje v Lombardiji je nato poskrbel Jeremie Boga, ki je zadel za zmago italijanskega prvoligaša v 90. minuti.

Braga je po domači zmagi z 2:0 tudi v Monaku nadaljevala v tem slogu in prek Abela Ruiza v 19. minuti skupno vodstvo povišala na težko ulovljivih 3:0, Axel Disasi je šele v sodnikovem podaljšku drugega polčasa uspel preprečiti nov poraz in postavil končni izid 1:1.

Konferenčna liga: PSV povozil Copenhagen, slovo Rennesa

Prvi dvoboj Copenhagna in PSV je bil v Eindhovnu nepozaben, končal se je z neverjetnim izidom 4:4, tudi v danski prestolnici pa navijači niso dolgo čakali na tresenje mrež – dobitno akcijo sta v 10. minuti izpeljala zvezdnika PSV Mario Götze (podajalec) in Eran Zahavi (strelec). Götze je nato v 38. minuti povišal na 2:0, Zahavi pa je dokončal delo v 79. minuti. Noni Madueke je v enem zadnjih napadov zadel za končnih 4:0.

Rennes, tekmec Mure v skupinskem delu, je z že četrtim golom na zadnjih petih tekmah vezista Benjamina Bourigeauda hitro povedel proti Leicestru in že do izteka 8. minute znižal skupni zaostanek na 1:2. Trener nekdanjih angleških prvakov Brendan Rodgers je za nameček že nekaj minut kasneje moral zamenjati bočnega nogometaša Marca Albrightona. A Wesley Fofana je z golom v 51. minuti vsaj malce pomiril gostujoče navijače, Rennes pa je za podaljšek spet potreboval dva zadetka. Flavien Tait je prvega dosegel v 76. minuti in spet je bilo napeto, a so lisjaki zdržali vse francoske nalete za napredovanje.

Amine Harit je v 35. minuti zapravil najstrožjo kazen, ki bi prinesla vodstvo Marseillu na gostovanju v Baslu in povišala prednost v skupnem seštevku na 3:1. Kazen je prišla po dobri uri igre, ko je za 1:0 v četrtkovem večeru in 2:2 v skupnem seštevku zadel Dan Ndoye, a je pristaniško moštvo zmoglo odgovor – Cengiz Under je podaljšek preprečil z zadetkom v 74. minuti, že globoko v sodnikovem podaljšku je Valentin Rongier dosegel še zmagoviti gol za končnih 2:1.

AZ Alkmaar je prek Vangelisa Pavlidisa že po 18 minutah igre nadoknadil zaostanek z gostovanja pri Bodø/Glimtu, Norvežani so slavili z 2:1, a že po slabih desetih minutah so v rokah spet držali četrtfinalno vozovnico, ko je zadel Amahl Pellegrino. Štiri minute kasneje je Pavlidis z drugim golom večera poskrbel za 2:1 in novo izenačenje v skupnem seštevku. Odločal je podaljšek, v katerem je gol za napredovanje v prvi minuti sodnikovega dodatka prvega dela podaljška dosegel Alfons Sampsted.