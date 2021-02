Barcelona s petimi goli odpravila Alaves, gostujoča zmaga Atletica

Jan Oblak je bil nemočen ob edinem prejetem golu. FOto: Jon Nazca/Reuters



Barcelonina “petarda” v mreži Alavesa

V španskem nogometnem prvenstvu sta bila danes na delu dva kandidata za naslov. Vodilni Atletico je zmagal na gostovanju pri Granadi (2:1), medtem ko je Barcelona na domačem igrišču nadigrala Alaves s 5:1.Madridčani s slovenskim reprezentančnim vratarjemso tri točke osvojili po zaslugi zadetkov v drugem polčasu.Prvega je v 63. minuti z roba kazenskega prostora dosegel. Ta še ni strl odpora domačinov, ki so izenačili le tri minute kasneje.je s približno sedmih metrov udaril z desnico, žoga je zadela branilcain spremenila smer, tako da je bil Oblak brez moči.Tudi Atletico je v 74. minuti zmagovalca odločil z nekaj sreče, ko jez desne strani nastreljal, žoga pa je v visokem loku preletela vratarjain končala v mreži.Madridčani so po zaslugi tesne zmage še naprej trdno na prvem mestu, ob tekmi manj imajo osem točk prednosti pred Barcelono.Jan Oblak po 21 tekmah ostaja pri 11 nedotaknjenih mrežah, kar je najboljši dosežek v ligi. Njegov najbližji zasledovalec je Sevillin(9 na 19 tekmah).Nogometaši Barcelone so bili še bolj suvereni, saj so bili od Alavesa boljši z visokih 5:1.Katalonci so polčas dobili z 2:0. Povedli v 29. minuti z golom, nato jih ni ustavil razveljavljen zadetekv 36. minuti, saj je Argentinec v prvi minuti sodniškega dodatka natančno zadel s pomočjo leve vratnice gostujočega gola.Alaves je v 57. minuti izid znižal z golom, a je sledila nova ofenziva Barcelone. V 74. minuti je znova zadel Trincao, le minuto zatem je svoj drugi zadetek dodal še Messi, končni izid pa je v 80. minuti postavil