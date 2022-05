Barcelona sama na drugem mestu, Falcao pomagal Atleticu

Z 2:1 so Katalonci premagali Mallorco, s tem pa izkoristili sobotni spodrsljaj Seville, saj so zdaj sami na drugem mestu prvenstvene razpredelnice, od Seville imajo dve točki več. Gola za ekipo trenerja Xavija Hernandeza sta dosegla Memphis Depay v prvem in Sergio Busquets v drugem polčasu, zaostanek je v 79. minuti znižal Antonio Raillo, a Katalonci niso imeli vidnejših težav z držanjem minimalne prednosti. V zaključku tekme se je že tretjič v sezoni po daljši odsotnosti vrnil talentirani napadalec Ansu Fati, ki pa se ni dobil priložnosti za gol, vseeno pa je s svojo prisotnostjo navdušil spet precej klavrno napolnjene tribune.

Vse preostale nedeljske tekme so se končale z izidom 1:1. Atletico Madrid, ki si je v soboto prav tako privoščil spodrsljaj, je dobil pomoč Raya Vallecana, pravzaprav njihovega nekdanjega igralca Radamela Falcaa. Kolumbijec je namreč proti Real Sociedadu, Atleticovem tekmecu za uvrstitev v ligo prvakov, zabil izenačujoči gol, tako da Sociedad za Madridčani še vedno zaostaja pet točk. Še vedno pa se klubu Jana Oblaka lahko na točko približa Betis, ki bo svojo tekmo tega kola odigral ta ponedeljek.

Brez zmagovalca sta se končali tudi tekmi Granada – Celta Vigo in Elche – Osasuna.