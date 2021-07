Barcelona se je pogodila z Neymarjem

Katalonski nogometni velikan Barcelona je sklenil zunajsodno poravnavo z Brazilcem Neymarjem, ki bo končal sodni pregon ter umaknil vse terjatve proti nekdanjim delodajalcem. Predstavniki blaugrane so sporočili, da so dogovor sklenili v prijateljskem duhu. Po več letih sta Barcelona in Neymar, ki je dres španskega kluba nosil od 2013 do 2017, rešila pravna nesoglasja. Brazilec je poleti leta 2017 ob aktivaciji odkupne klavzule zapustil Barcelono ter prestopil k Francozom v Paris Saint-Germain. Neymar je bil ves čas prepričan, da mu pripada premija za petletno podaljšanje pogodbe z Barcelono, o čemer se je s klubom dogovoril oktobra 2016, torej deset mesecev pred prestopom.



Odškodnino pa so od igralca zahtevali tudi vodilni možje Barcelone. Neymar je od Barcelone skupno terjal 43,6 milijona evrov za neizplačane bonuse, tudi Barcelona je od Neymarja terjala milijone evrov. Špansko sodišče je junija lani presenetljivo presodilo v prid Barcelone, češ da nogometnemu klubu ne bo treba plačati bonusa za lojalnost v višini 43,6 milijona evrov, kar je zahteval zvezdnik. Namesto tega je sodišče Brazilcu naložilo, da bo moral Barceloni plačati 6,7 milijona evrov. Neymar se je avgusta 2017 sicer za rekordnih 222 milijonov preselil k PSG.

