Barcelona se krepi, po Agüeru prišel še Cityjev branilec

Španski nogometašse vrača domov. Iz katalonskega nogometnega gigantaso sporočili, da so podpisali pogodbo z 20-letnim obrambnim igralcem za naslednjih pet sezon. To pomeni, da bo Garcia član blaugrane do sezone 2025/26. To je že drugi nakup Kataloncev, potem ko se je Lionelu Messiju in drugim pred dnevi pridružil še en nekdanji član Manchester CityjaGarcia, nekdanji nogometaš angleškega prvaka Cityja, ki je kariero začel v mlajših ekipah Barcelone, preden je leta 2017 odšel na Otok, se je katalonskemu klubu pridružil kot prost igralec. V pogodbi pa ima tudi karvredno odkupno klavzulo. Zanimivo, tudi Agüero je odšel na štadion Camp Nou kot prost nogometaš.