Real je šel predaleč, sodnik v solzah: Sina v šoli žalijo, da je oče lopov

V zadnjih mesecih v španskem nogometu odmeva gonja madridskega Reala proti sodnikom. Pred vsako tekmo na klubski televiziji objavijo video kolaž napak, ki jih je storil sodnik, ki bo sodil naslednjo tekmo, na današnjem clasicu bo to Ricardo de Burgos Bengoechea.

Španski sodnik je imel napadov dovolj, pred tekmo je v solzah razkril, kako pritiski kraljevega kluba vplivajo nanj in na družino: »Videoposnetki Reala nas vse spravljajo ob živce, imajo resne posledice. Verjemite, da ni lepo, ko sin objokan pride iz šole, kjer so ga zmerjali, da je njegov oče lopov. Želim ga vzgojiti tako, da bo vedel, da je njegov oče pošten. Seveda grešim, tako kot vsi, a želim, da je sin ponosen na to, kar počne oče in na sodniški poklic.«

De Burgos Bengoechea ni prvi, ki je v zadnjih mesecih jasno povedal, da je šel Real predaleč, nekateri sodniki se raje odločajo za nižjeligaške tekme, da bi se izognili pritisku Madridčanov. S sodnikom se strinja tudi trener Barcelone Hansi Flick: »To je samo šport, naša odgovornost je, da zaščitimo vse udeležence. Tudi sodnike, potrebujemo jih.«

Finale kraljevega pokala je zadnja priložnost za Real, da sezono konča z odmevno lovoriko, v ligi prvakov je bil boljši Arsenal, v la ligi bolje kaže Barceloni. Tekma se bo začela ob 22. uri