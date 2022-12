Barcelona tri tekme brez Roberta Lewandowskega

Špansko športno razsodišče je namreč po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zavrnilo pritožbo Barcelone na kazen prepovedi nastopa na treh tekmah, ki jo je Robert Lewandowski prejel po dvoboju v Pamploni z Osasuno. Kot poročajo španski športni mediji, je Špansko športno razsodišče (TAD) po večurni obravnavi odločilo, da pritožbo Barcelone zavrne. To pomeni, da katalonski klub na svojega zvezdnika ne bo mogel računati na tekmah z Espanyolom, madridskim Atleticom in Getafejem.

Kazen je vodstvo tekmovanja izreklo v začetku novembra, ko je Poljak dobil dva rumena kartona in bil izključen. Dobil je eno tekmo prepovedi zaradi prejetih kartonov, še dve pa zaradi poteze ob odhodu z zelenice (praskanje po nosu in kazanje s prstom nazaj proti igrišču), ki naj bi se nanašala na sodnika Jesusa Gila Manzana.

Prepoved velja za ligaške tekme, Lewandowski pa bo lahko igral na tekmah španskega pokala in superpokala v začetku januarja. Za poljskega zvezdnika je bila to prva izključitev po devetih letih in pol. Pred tem je moral nazadnje z igrišča februarja 2013, ko je še igral za Borussio Dortmund. Zanimivo je tudi, da je Gil Manzano v svoji karieri izključil že vse največje napadalne zvezdnike Barcelone v tem tisočletju, začenši z Argentincem Lionelom Messijem, v svojo zbirko pa je kasneje dodal tudi Brazilca Neymarja in Urugvajca Luisa Suareza.