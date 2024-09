Barcelona za dober mesec ostala brez zvezdnika

Španski nogometni reprezentant Dani Olmo bo zaradi poškodbe stegenske mišice z igrišč odsoten približno mesec dni, so zapisali pri njegovem klubu Barceloni. Šestindvajsetletnik je bil v nedeljo v španskem prvenstvu eden od strelcev za zmago Barcelone nad Girono s 4:1, vendar je moral zaradi poškodbe predčasno z igrišča.

»Zdravniški pregledi, ki jih je zjutraj opravil Dani Olmo, so razkrili, da si je nogometaš poškodoval desno stegensko mišico,« so sporočili iz Barcelone. »Pričakuje se, da bo z igrišč odsoten naslednje štiri do pet tednov,« so še sporočili iz vodilnega kluba španskega prvenstva.

Olmo bo tako izpustil uvodni tekmi Barcelone v ligi prvakov proti Monacu in Young Boys ter več tekem domačega prvenstva, kot tudi tekmi lige narodov, v katerih se bodo evropski prvaki Španci pomerili z Dansko in Srbijo.

V klubu si želijo, da bi se Olmo lahko vrnil na gostovanje Bayerna iz Münchna v ligi prvakov 23. oktobra in clasico pri Real Madridu 27. oktobra.

Olmo je doslej dosegel tri zadetke na treh tekmah za Barcelono, odkar se ji je to poletje pridružil iz RB Leipziga.