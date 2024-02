Baski so madridskemu Atleticu zadali prvi poraz na Metropolitanu po letu dni

Madridski Atletico je na svojem Metropolitanu nepremagljiv, nazadnje so izgubili proti Barceloni januarja 203, po več kot letu dni pa je njihov niz prekinil Athletic iz Bilbaa. Na prvi tekmi polfinalnega dvoboja v kraljevem pokalu so slavili z 1:0, junak je bil Alex Bereneguer, ki je zadel z enajstmetrovke.

Atletico je po remiju na mestnem derbiju tekmo začel poln samozavesti, v prvih minutah so bili bolj nevarni tekmeci in si ustvarili nekaj polpriložnosti, nato pa je Reinildo v 25. minuti nespametno podrl Benata Pradosa v kazenskem prostoru, povratnik Alex Berenguer je z bele točke Jana Oblaka poslal v napačno smer in Athletic je povedel.

Baski se zelo dobro branijo, izid jim je šel na roke in pobudo so prepustili domačinom. V prvem polčasu so bili bližje drugemu golu gostje, na začetku drugega je Diego Simeone aktiviral še rezerviste, a do zadetka niso prišli. Blizu je bil Samuel Lino, ki je meril za las mimo vrat, v izdihljajih tekme je obramba Athletica strel Angela Corree odbila na golovi črti.

Za razburjenje so v sodniškem dodatku poskrbeli delilci pravice, ki so dosodili enajstmetrovko za domačine, po pregledu posnetka pa so jo razveljavili, saj so bili napadalci Atletica pred tem v prepovedanem položaju. Athletic si je oddahnil, prvo polovico dvoboja so »preživeli« z odliko, povratna tekma bo čez mesec dni na San Mamesu v Bilbau.

Kraljevi pokal, polfinale, prva tekma: