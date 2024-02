Za naslov najboljšega na črni celini Nigerija in Slonokoščena obala

Nigerijska nogometna reprezentanca se bo v nedeljskem finalu afriškega prvenstva pomerila s Slonokoščeno obalo. Nigerijci so v polfinalu v Bouakeju po enajstmetrovkah premagali Južno Afriko s 5:3, gostiteljica Slonokoščena obala pa v Abidjanu DR Kongo z 1:0.

Nigerijci, trikratni prvaki afriške celine (1980, 1994, 2013), so dvoboj z Južnoafričani, prvaki iz leta 1996, začeli dokaj zadržano. Moštvi sta sicer sprožili nekaj strelov, enega nevarnejših Evidence Makgopa v 39. minuti, ko se je izkazal vratar Stanley Nwabili, nekaj pred tem pa je eden od Nigerijcev v kazenskem prostoru igral z roko, a se sodnik ni odločil za enajstmetrovko.

Tudi uvod drugega polčasa ni postregel s posebej razburljivo igro. V 64. minuti pa je prvi nigerijski zvezdnik Victor Osimhen prodrl v kazenski prostor in izsilil enajstmetrovko. William Troost-Ekong je s strelom po sredini vrat poskrbel za vodstvo z 1:0.

V 85. minuti je iz bližine zadel še Osimhen, a so sodnika poklicali iz sobe za VAR. Ta je moral pregledati predhoden prekršek na drugi strani v nigerijskem kazenskem prostoru in pokazal na belo piko. Tako je namesto nigerijskega vodstva z 2:0 Teboho Mokoena imel priložnost poravnati izid. To je tudi zanesljivo opravil. Južnoafričani so zatem zapravili še izjemno priložnost za zmago, tako da je sledil podaljšek.

V 115. minuti so Južnoafričani ostali brez izključenega Granta Kekane, ki je naredil prekršek kot zadnji igralec. A odločitve kljub temu ni bilo, sledile so enajstmetrovke, pri katerih so jih Nigerijci izkoristili štiri od petih, odločilno Kelechi Iheanacho. Južnoafričani so zadeli le dve od štirih.

Sebastien Haller (levo) je zagotovil zmago Slonokoščeni obali. Foto Franck Fife/AFP

Drugi polfinale med DR Kongom, ki je pod zdajšnjim imenom na afriških prvenstvih osvojil dve tretji mesti (1998, 2015), in Slonokoščeno obalo, afriškim prvakom v letih 1992 in 2015, je uvodoma začinil izničeni zadetek Konga zaradi prekrška nad vratarjem, nato pa je bila boljša Slonokoščena obala. Nevaren je bil Sebastien Haller v 40. minuti, v 42. pa je Franck Kessie zadel vratnico.

So pa gostitelji prvenstva, ki so se skozi šivankino uho prebili v izločilne boje, prešli v vodstvo v 65. minuti, ko je z nekaj sreče z 12, 13 metrov zadel Haller. Takoj zatem je Kongo zapravil lepo priložnost, sicer pa je domača vrsta pozneje dobro nadzorovala tekmo in jo pripeljala do zanjo srečnega konca.