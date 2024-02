Zasedanje Uefe v Parizu: živahno od jutra do večera

V Parizu bo danes redni letni kongres Evropske nogometne zveze (Uefe), na katerem bodo odločali o 17 točkah dnevnega reda. Delegati 55 članic Uefe bodo med drugim glasovali tudi o strategiji za obdobje 2024-2030 in o nekaterih amandmajih k obstoječemu statutu. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin bo odprl kongres Uefe ob 10. uri, končan naj bi bil med do 13. ure, sledila bo novinarska konferenca s Čeferinom, na kateri bo gotovo zanimivo. Popoldne ob 18. uri bo v središču Pariza še žreb lige narodov, na katerem Slovenija pričakuje tekmece v ligi B.

Dnevni red seje kongresa Uefe v Parizu.

Predsednik Nemške nogometne zveze (DFB)je pred kongresom Uefe potrdil podporo predsedniku Aleksandru Čeferinu. Neuendorf je za dpa dejal, da ima DFB »odlične odnose« s Čeferinom in izpostavil njegovo »veliko podporo« euru, ki bo letos v Nemčiji. Nemčijo v izvršnem odboru Uefe zastopata predsednik nadzornega odbora nemške nogometne lige (DFL)in nekdanji izvršni direktor Bayerna Münchna(Eca).

Hrvaška nogometna zveza (HNS) je kljub odstopu Zvonimirja Bobana s položaja Uefinega šefa nogometa – ni se strinjal s spremembami statuta – dva dni pred kongresom javno podprla Čeferina in Uefo. »Na seji Izvršnega odbora Hrvaške nogometne zveze, smo razpravljali o aktualnih temah, povezanih s krovno institucijo evropskega nogometa, pred prihajajočim kongresom Uefe v Parizu. Odbor je obravnaval predlagane spremembe statuta. Odhod Zvonimirja Bobana ne bo vplival na nadaljevanje kakovostnega sodelovanja med Uefo in HNS, v dobro hrvaškega in evropskega nogometa je izvršni odbor HNS podprl predlagane sklepe,« so sporočili iz hrvaške zveze.

Tudi vodstvo danske nogometne zveze (DBU) je potrdilo, da bo podprlo predlagane spremembe statuta in druge podane predloge na kongresu. »Glasovali bomo za zakonodajni paket,« je zatrdil generalni direktor DBU, Erik Brøgger Rasmussen. DBU se ni ukvarjala z možnim scenarijem na naslednjih volitvah. »Doslej smo Čefrina podpirali, kako pa bomo ravnali, ko bo predsednik leta 2027 kandidiral in bo izvoljen, pa preprosto še ne vemo,« je dodal Rasmussen.

Angleži osamljeni?

Kongresi Uefe so vselej dobro obiskani. FOTO: Joe Klamar/AFP

Dodatna pojasnila okrog spremembe statuta je zahtevala predsednica norveške nogometne zveze Lise Klaveness, ki se je – mimogrede – nedavno neuspešno potegovala za sedež v IO Uefe. Poudarila je pomen ohranjanja omejitev mandatov pred kongresom v Parizu. »Pomembno je, da se držite omejitev terminov. Vendar se bojim, da je to trend, ki ga bomo videli v prihodnosti. Morda najprej na Fifi. Obstajajo države, ki bodo predlagale odpravo omejitev, koliko časa lahko predsednik opravlja funkcijo.« Angleški mediji pa so zatrdili, da bo vodstvo angleške nogometne zveze (FA) glasovalo proti spremembi statuta, ki bi po njihovem Čeferinu omogočil kandidaturo tudi leta 2027, čeprav mu to omogoča že sedanji statut.

Letno 4,4 milijarde evrov, kongres v Beogradu

Dan pred kongresom Uefe je zasedal njen izvršni odbor. Pri Uefi si do leta 2027 obetajo 4,4 milijarde letnih prihodkov iz naslova lige prvakov, klubi prenovljene 36-članske lige prvakov bodo na ta način prejelo 2,47 milijarde, evropske lige 565 milijonov, konferenčne lige pa 285 milijonov evrov letno. Manchester City je v sezoni, ko je osvojil ligo prvakov, zaslužil približno 133 milijonov evrov, zmagovalec v sezoni 2024/25 bi lahko zaslužil približno 164 milijonov evrov.

Slovenski selektor Matjaž Kek pričakuje v Parizu tekmece v letošnji ligi narodov. FOTO: Karim Jaafar/AFP

Del prihodka bo šlo za solidarnostna plačila, in sicer v višini 308 milijonov evrov bodo namenjena nekvalificiranim klubom in 132 milijonov evrov tistim v kvalifikacijski fazi. Za ligo prvakinj in mladinsko klubsko tekmovanje bo namenjenih 25 milijonov evrov.

Srbski mediji so izpostavili tudi veliko priznanje za tamkajšnji nogomet in državo, ki jim ga je zaupala Uefa. Izvršni odbor Uefe je namreč sprejel odločitev, da bo naslednji kongres Uefe 3. aprila 2025 v srbski metropoli Beogradu. Naslednji sestanek IO pa bo 22. maja 2024 v Dublinu na Irskem.