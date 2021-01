Baski z vodilnim golom le razjezili Messija in Pedrija

Pričakujemo ga tudi v Sloveniji

Lionel Messi in Pedri sta izpeljala več privlačnih akcij. FOTO: Ander Gillenea/AFP

Athletic Bilbao in Barcelona sta ponudila navijačem pred TV sprejemniki kar zadovoljivo nogometno zabavo, ki so jo po 94 minutah igre vendarle zapustili boljše volje Katalonci. Barcelona se počasi, toda zanesljivo vrača v španski vrh.Moštvo trenerjaje nanizalo šesto tekmo brez poraza, v tem obdobju pa zbralo štiri zmage in dva remija – oba na svojem štadionu v tekmah z Valencio in Eibarjem. Tudi Bilbao je bil srečen kraj zain soigralce, najbolj vesel pa je bil prav sloviti Argentinec.Messi je namreč zabil dva gola in je opazno sijal od sreče, izpostaviti pa velja tudi 18-letnega ofenzivnega vezista, ki je zabil gol in enega omogočil tudi Messiju. Le upamo lahko, da bomo Pedrija spremljali tudi med evropskim prvenstvom U-21, ki bo marca pri nas in na Madžarskem, prav Španija pa bo ena od tekmic Slovenije.Prvi gol na tekmi je resda zabil Bilbao, natančen je bil njegov napadalec, toda Barcelona je v nadaljevanju vendarle pokazala več, zasluženo zmagala,in je v 90. minuti le ublažil poraz Baskov na štadionu, ki bo letos eno od prizorišč preloženega eura 2020.