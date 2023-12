Baski zmleli Atletico, Jan Oblak: Tako ne moreš postati prvak

Athletic Bilbao je v derbiju 17. kola španskega nogometnega prvenstva prepričljivo in zasluženo premagal Atletico Madrid z 2:0 in naredil velik korak k mestom, ki vodijo v ligo prvakov. Goste je še hujšega poraza rešil Jan Oblak. Slovenski čuvaj mreže je moral dvakrat po žogo v svojo mrežo – zadela sta Gorka Guruzeta v 51. minuti in Nico Williams v 64. s spektakularnim golom, ob tem pa je ubranil še več zelo nevarnih poskusov domačih, ki so imeli vseh 90 minut niti igre v svojih rokah.

Baski so tako v velikem slogu končali enoletno praznovanje 125. obletnice obstoja kluba. Jan Oblak je po tekmi za španske medije povedal: »Igrali smo slabo, morda zaradi utrujenosti po sredini tekmi lige prvakov. Na svojem igrišču imamo povsem drug obraz kot na gostovanjih. Tako ne moremo osvojiti naslovov ali se potegovati za najvišja mesta.«

Naslednja tekma Atletica že v torek zvečer

Atletico Madrid, ki doma ni izgubil tekme že skoraj eno leto, je doživel tretji zaporedni neuspeh v gosteh po Barceloni in Las Palmasu. Zdaj je pri 34 točkah oziroma dveh več kot Athletic Bilbao. Atletico bo igral naslednjo tekmo že v torek zvečer (21.30), njegov tekmec bo mestni rival Getafe.