Bavarcem očitajo trgovanje z otroci

Nenavaden primer je ujezil nemške nogometne navijače. Vpleten je Bayern, ki se je znašel pod plazom ostrih kritik.

Bayernova skavtska služba je v Mainzu odkrila nadarjenega fanta. Po pogovoru z njegovimi starši je v München prestopila kar celotna družina, trije sinovi in sestra. Hkrati je očetu zagotovil tudi službo.

Bayer uradno ni potrdil prestopov treh bratov, zato pa so Ari (14), Aviel (12) in Alex Hentcho Nseke (9), ki jih je »opazil« Bayern, selitev na Bavarsko potrdili na socialnih omrežjih, Instagram in Tik Tok.

Zadeva je še toliko bolj nenavadna, ker se je Bayern zanimal le za najmlajšega med njimi, Alexa, a se je na koncu uklonil zahtevam staršev.

Čeprav so pri Bayernu ravnali v skladu s pravili, so jih številni obtožili nemoralnega trgovanja z otroci.

»Pustite jim, da odraščajo in se razvijajo v svojem okolju. Smilijo se mi fantje,« je zapisal eden od navijačev, ki je to početje označil za norost.

Bayern se na kritike ne odziva in upa, da se mu bo »naložba« izšla. Serijski nemški prvak sicer ne počenja tisto, kar tudi njegovi največji svetovni tekmeci. Nazadnje, tudi Lionel Messi je bil proizvod »trgovine z otroci«, saj se je pri komaj 13 letih preselil v Barcelono. Argentinec pozneje ni prenesel le športnih uspehov, temveč tudi denarne.