Bavarci niso vzdržali do konca

Nogometaši Borussie iz Dortmunda in Bayerna iz Münchna so se na osrednji tekmi 9. kola nemškega prvenstva na stadionu Westfalen razšli z neodločenim izidom 2:2. Na najbolj prestižnem nogometnem derbiju na nemških tleh je sprva bolje kazalo Bayernu. Verižni nemški prvaki od leta 2013 so prvi gol dosegli v 33. minuti, po kombinirani akciji ter močnem in natančnem strelu z 20 metrov je zadel nemški reprezentant Leon Goretzka. Njegov klubski in reprezentančni kolega Leroy Sane je po podobnem scenariju v 53. minuti podvojil prednost na 2:0.

V nadaljevanju so rumeno-črni iz Dortmunda pritisnili z vsemi močmi. V 74. minuti je Youssoufa Moukoko znižal na 1:2, devet minut kasneje pa je francoski napadalec Anthony Modeste zapravil idealno priložnost za izenačenje. V sami končnici so Bavarci zelo trpeli in imeli celo igralca manj, potem ko je Francoz Kingsley Coman prejel drugi rumeni karton. V izdihljajih tekme je bila pobuda domačih nogometašev le poplačana, izenačujoči gol pa je v peti minuti sodnikovega podaljška zabil Modeste.

Izidi 9. kola bundeslige:

petek:

Hoffenheim : Werder 1:2 (1:1)

sobota:

Bayer Leverkusen : Schalke 4:0 (2:0)

Augsburg : Wolfsburg 1:1 (0:1)

Mainz : Leipzig 1:1 (1:0)

Bochum : Eintracht Frankfurt 3:0 (0:0)

Borussia Dortmund : Bayern 2:2 (0:1)

nedelja:

15.30 Borussia Mönchengladbach - Köln

17.30 Hertha - Freiburg

19.30 Stuttgart - Union Berlin