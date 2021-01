Bavarski stroj zlahka prek Hoffenheima

Dortmundčani do prepotrebne zmage

Jadon Sancho je pomagal zrežirati preobrat Borussie iz Dortmunda. FOTO: Sascha Steinbach/Reuters



Leipzig s Kamplom nad Bayer

Nemško prvenstvo, sobotni rezultati 19. kola

Bavarski velikan Bayern v 19. kolu nemškega prvenstva ni imel težav proti Hoffenheimu, ki ga je visoko premagal s 4:1 in se utrdil na vrhu. Na derbiju kola se bosta pomerila Leipzig sin Bayer Leverkusen.Aktualni prvak iz Münchna je suvereno opravil svojo nalogo, saj je na 19. tekmi zmagal že štirinajstič in pri tem presegel svoje povprečje treh doseženih zadetkov na tekmo.Domačini so dobro krenili v tekmo in dosegli prva gola.je zadel v 32.,pa v 43. minuti. Hoffenheim je tik prek koncem polčasa z golom(44.) znižal zaostanek.V drugem polčasu je bilo vse v znamenju Bavarcev. Njihov poljski zvezdnikje v 57. minuti povišal na 3:1. Odlični napadalec je na svoji 18. tekmi sezone zadel že 24-tič in je z naskokom najboljši strelec prvenstva, pri čemer se je med strelce vpisal na zadnjih devetih ligaških tekmah.Odlično tekmo Bayerna je zaokrožilv 63. minuti.Nove tri točke je vpisala tudi Borussia Dortmund, ki je bila s 3:1 boljša od Augsburga. Dortmundčani so s tem prekinili niz treh zaporednih tekem brez zmage in se veselili prepotrebnega uspeha v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov.Tekma se je sicer začela po željah gostov, ki so povedli v 10. minuti prekBorussia je imela v 21. minuti veliko priložnost za izenačenje, a jez bele točke zadel okvir vrat. To za gostitelje ni bilo usodno, saj je pet minut kasneje zadelin postavil izid polčasa.Za popoln preobrat sta v drugem delu poskrbelav 63. minuti inz avtogolom v 75. minuti.Na derbiju kola merita Leipzig in Bayer Leverkusen.Oba kluba se bosta poskušala pobrati po zadnjih porazih, Leipzig je prejel zaušnico od Mainzga, medtem ko je Bayer izgubil proti Wolfsburgu.V začetni postavi domačih je tudi slovenski nogometaš Kevin Kampl.Bayern – Hoffenheim 4:1 (Boateng 32., Müller 43., Lewandowski 57., Gnabry 63.; Kramarić 44.)Dortmund – Augsburg 3:1 (Delaney 26., Sancho 63., Uduokhai 75./ag; Hahn 10.)Eintracht Frankfurt – Hertha Berlin 2:1 (Silva 68., 95./11m, Hinteregger 85.; Piatek 66.)Union Berlin – Borussia Mönchengladbach 1:1 (Knoche 31.; Plea 59.)Werder Bremen – Schalke 1:1 (Mohwald 77.; Mascarell 38.)Leipzig – Bayer Leverkusen (18.30)Kampl je v začetni postavi Leipziga