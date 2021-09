Bayern bo še razpihal vrtinec katalonskih čustev

INFOGRAFIKA: Delo



Rdeči biki v Sevilli

Pri Barceloni potrdili operacijo Braithwaita, odsoten do 2022 (STA) Barcelona je pred dvobojem z Bayernom potrdila, da mora napadalec Martin Braithwaite na operacijo levega kolena, po kateri bo odsoten več mesecev. Tridesetletni Danec bo moral na operativni poseg »v naslednjih dneh«, je sinoči zapisal katalonski velikan, na igrišča bi se lahko vrnil šele prihodnje leto.



Barcelona sicer uradno o tem, kako dolgo bo trajalo Braithwaitovo okrevanje, ni spregovorila, po ocenah španskih medijev bo to trajalo »tri do štiri mesece«. To pomeni, da danski reprezentant letos ne bo več igral. Katalonski klub ima na seznamu poškodovanih med napadalci še tri igralce: Ousmana Dembeleja, Sergia Agüera in mladega Ansuja Fatija. Za slednjega pri blaugrani upajo, da se bo vrnil konec septembra, potem ko je zaradi poškodbe kolena in kasnejših zapletov pri okrevanju izpustil skoraj vso minulo sezono.

Če je letošnje evropsko prvenstvo predstavljalo do sedaj najpomembnejši korak v smeri normalizacije, bo sezona 2021/22 v ligi prvakov morda še resnejši preizkus enotnosti evropske nogometne družine.Aprilski poskus superligaškega prevrata se je spektakularno ponesrečil, napovedano tekmovanje bi namreč že moralo potekati, a zdaj pri projektu vztrajajo le še španska velikana Barcelona in Real Madrid ter ponos italijanskega nogometa Juventus. Predsednik Evropske nogometne zvezeje nekaj dni pred začetkom nove sezone lige prvakov odmevno dejal, da bi mu bilo »vseeno«, če omenjena trojica, ki za razliko od ostalih pobudnikov novega tekmovanja tudi ni bila deležna kazni s strani Uefe, v tej sezoni ne bi nastopala.V tako napetem vzdušju bo Barcelona na prvem odmevnejšem obračunu prvega kola nove sezone na svojem Camp Nouu pričakala Bayern. Bavarska zmaga s kar 8:2 nad Katalonci na poti do osvojitve naslova leta 2020 predstavlja veliko prelomnico v vseh pogledih – dokončno je razgalila zdaj že bivšega predsednika Barçe, ki mu je prav tako že bivši kapetannekaj dni kasneje poslal uradno zahtevo za prestop. Messi je na koncu ostal še eno sezono, Bartomeu pa pod težo številnih škandalov osramočen odstopil že dobra dva meseca po polomu v Lizboni.»Mi smo Barça in moramo se boriti za vse naslove. Ne verjamem, da smo favoriti, a nasprotniki nas morajo spoštovati,« je za RAC1 povedal, ki bo skupaj zposkušal zakrpati nastalo vrzel v napadu po slovesih Messija in. Katalonci po preložitvi ligaške tekme s Sevillo v obračun prihajajo spočiti, medtem ko so do reprezentančnega premora neprepričljivi Bavarci minuli konec tedna odigrali verjetno najboljšo tekmo pod taktirko novega trenerja. Na vse prej kot prijateljskem obračunu s Kevinom Kamplom in bivšimi varovanci so slavili s 4:1., zadel je z 11 metrov, je tekmo končal predčasno, bojda zgolj preventivno, več težav s poškodbo naj bi imel»Messi je imel velik vpliv na igrišču, pa tudi v slačilnici. Sprejemal je tudi nekatere organizacijske odločitve, zato bodo nekateri igralci zdaj svobodnejši. A vsaka ekipa je boljša z Messijem kot brez njega,« je nasprotnike analiziral Nagelsmann. Gotovo mu ni ušla izvrstna strelska forma, ki je v dresu Nizozemske in Barcelone na zadnjih desetih tekmah dosegel ravno toliko golov.V skupini E igrata še kijevski Dinamo slovenskega reprezentantain Benfica. Verbič, ki je izpustil septembrski cikel kvalifikacij za SP 2022, bo tekmo najverjetneje začel na klopi. Veliko večje apetite ima pred debijem v skupinskem delu lige prvakov, ki bo s Salzburgom obiskal Sevillo. V skupini G sta še Lille in Wolfsburg, zato lahko rdeči biki upravičeno upajo na zgodovinski preboj v izločilne boje, a pomembna bo vsaka točka. Šeško je v Innsbrucku minuli konec tedna vstopil s klopi in zadel za končno zmago s 3:1, ki je bila že rekordna deseta zaporedna pod trenerjem»Ne slepimo se, Sevilla bo nekaj povsem drugega, gre za vrhunsko evropsko ekipo. Morda pa nam uspe presenetiti,« je dejal mladi strateg. S spočitim tekmecem bo imel opravka tudi, ki bo z Atalanto gostoval pri zmagovalcu evropske lige Villarrealu.Skupaj s Sevillo in Salzburgom bo novo sezono lige prvakov v zgodnejšem terminu odprl Manchester United s, ki bo v Bernu lovil že svoj 135. gol v ligi prvakov, potem ko je ob povratku v dres rdečih vragov že na prvi tekmi dosegel dva zadetka.