Bayern do pričakovane zmage, a ne brez težav, Kane že pri 17 golih

Nogometaši Bayerna so v 11. kolu nemškega prvenstva premagali novinca v ligi Heidenheim s 4:2 in začasno prevzeli vodstvo na lestvici. Stuttgart je z 2:1 ugnal Borussio Dortmund. Do danes vodilni Bayer Leverkusen bo igral v nedeljo z berlinskim Unionom.

Bavarski velikan je v prvem polčasu delo opravil rutinsko, mrežo pa je polnil najboljši strelec prvenstva Harry Kane. Zadel je v 14. in 44. minuti, kar sta bila njegova 16. in 17. gol v sezoni bundelige, s tem je po številu zadetkov do 11. kola Kane že prehitel svojega predhodnika pri Bayernu Roberta Lewandowskega iz sezone 2019/20.

A potem so se nogometaši Bayerna ustavili, Heidenheim pa se je prebudil in v drugem polčasu v le dveh minutah šokiral gostitelje, ko sta zadela Tim Kleindienst in Jan-Niklas Beste. A senzacije le ni bilo, za kar je poskrbel Raphael Guerreiro v 73. minuti. Pričakovano zmago je nato potrdil še Eric Maxim Choupo-Moting (85.).

Pri drugi enajstmetrovki uspešnejši

Na drugi današnji tekmi moštev z vrha lestvice sta se pomerila Stuttgart in Borussia Dortmund. Domači so imeli že v 11. minuti priložnost za vodstvo, a je vratar Dortmunda Gregor Kobel ubranil enajstmetrovko, ki jo je pred tem sam zakrivil, neuspešen je bil Chris Führich. Gostitelje je nato vendarle v vodstvo popeljal Niclas Füllkrug v 36. minuti, a je še pred polčasom za izenačenje poskrbel Deniz Undav.

Ko je že kazalo, da si bosta ekipi plen razdelili, je domača zasedba v 83. minuti dobila še eno enajstmetrovko po še enem prekršku Kobla. Izkoristil jo je Serhou Guirassy, ki se je vrnil na igrišče po dveh tekmah premora zaradi poškodbe. Med odsotnostjo ga je na lestvici strelcev bundeslige prehitel Kane, Guirassy pa je zdaj pri 15 zadetkih.