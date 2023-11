Elsner izziva še favorite iz kneževine, kdo bo vladar Rima?

V Franciji so Luki Elsnerju z Le Havrom napovedovali težek boj za obstanek, zdaj ga le točka loči od mest, ki vodijo v Evropo. Kako bo po derbiju s favoriti iz kneževine? V Nemčiji navijači Stuttgarta upajo, da se bo za derbi z Dortmundom vrnil razpoloženi Serhou Guirassy, v Angliji pa nepredvidljivi Chelsea izziva prvake iz Manchestra. Še bolj vroče bo v Rimu, kjer se bo na Olimpicu igralo za mestno prevlado, na Nizozemskem pa pričakujemo festival napadalnega nogometa.

Stuttgart – Dortmund (sobota, 15.30)

Odličnemu začetku sezone Stuttgarta sta sledila dva poraza, ko je manjkal strelec 14 letošnjih zadetkov Serhou Guirassy. Gvinejec bi se za tekmo z Dortmundom lahko vrnil vsaj na klop, a »Švabe« proti vse boljši ekipi Edina Terzića čaka težko delo. Kljub porazu na derbiju z Bayernom (0:3) je Borussia pustila dober vtis, še boljšega med tednom ob zmagi nad Newcastlom z 2:0. Vrzel po odhodu Juda Bellinghama je zakrpal Julian Brandt, ki na drugačen, a ravno tako učinkovit način vodi Dortmund. Obe ekipi za stik z vrhom potrebujeta točke, zato pričakujemo odprto srečanje. Tip: 2.

Le Havre – Monaco (sobota, 21.00)

Luka Elsner z Le Havrom piše pravo pravljico v francoskem prvenstvu, že tri tekme so neporaženi in so trdno zasidrani v zgornji polovici lestvice, čeprav jih je večina pred sezono videla v boju za obstanek. Zdaj jih čaka morda najtežji izziv doslej, gostili bodo Monaco, ki pa v tej sezoni predvsem zaradi luknjaste obrambe (prejeli so 14 golov) ne deluje nepremagljiv. Remija z Metzom in Lensom (0:0) sta pokazala pot do uspeha v ligue 1 tudi proti tekmecem iz lige prvakov, ob novih osvojenih točkah proti Monacu pa bi Le Havre skočil celo na mesta, ki vodijo v Evropo. Nanje proti favoritom iz kneževine vendarle ne gre preveč računati. Tip: 2.

Chelsea – Manchester City (nedelja, 17.30)

V zadnjih tednih se je Manchester City spet spremenil v stroj, ki melje vse pred seboj. Strelska suša Erlinga Haalanda je preteklost, to sta v zadnjem tednu občutila Bournemouth (6:1) in Young Boys (3:0), v nedeljo bo Norvežan napadel še luknjasto zadnjo vrsto Chelseaja. Ta je v ponedeljek nekaj časa trpela proti le devetim igralcem Tottenhama, a je po hat-tricku Nicolasa Jacksona Chelsea vseeno prišel do zmage. Z obrambo se s Cityjem ne bodo mogli kosati, zato bo šlo na Stamford Bridgu na vse ali nič. Težko je napovedati zmagovalca, festival zadetkov nekoliko lažje. Tip: več kot 3,5 golov.

Lazio – Roma (nedelja, 18.00)

Olimpijski štadion v Rimu bo pokal po šivih na derbiju za prevlado v večnem mestu. Ekipi na lestvici loči le točka, doslej v državnem prvenstvu nista bili posebej prepričljivi, bi pa preobrat v zadnjih minutah tekme proti Lecceju lahko pomenil prelomnico za sezono Rome. Junak zmage je bil kljub zastreljani enajstmetrovki Romelu Lukaku, po prihodu v Rim je že pri šestih golih in Romini tifosi upajo, da bo »Big Rom« odločil še rimski derbi. Obe ekipi sta nekoliko načeti po tekmah v Evropi med tednom, pri Romi sta vprašljiva Spinazzola in Zalewski. Tip: 0.

Feyenoord – AZ Alkmaar (16.45)

27 golov sta letos že zabila prva strelca Feyenoorda (Gimenez) in Alkmaarja (Pavlidis)

Dvoboj rivalov za naslov nizozemskega državnega prvaka, oba sta trenutno pri vrhu lestvice, bo tudi dvoboj najboljših napadalcev eredivisie. Feyenoord je na 11 tekmah dosegel 35 golov, pri 16 (13 + 3 asistence) je bil udeležen 22-letni napadalec Santiago Gimenez, ki je vmes zablestel še v ligi prvakov. Na drugi strani mu ni nič dolžan Vangelis Pavlidis, ki je za Alkmaar letos v ligi že 14-krat našel pot do mreže in temu dodal še asistenco. Obe ekipi bosta po spodrsljajih v Evropi dodatno motivirani. Tip: oba dosežeta gol, več kot 3,5 golov.