Bayern pokazal moč – pol ducata golov že na premieri

Kot ponavadi se je nova sezona nemške bundeslige na petkov večer začela s spektaklom pred prvo tekmo. Tokrat v Frankfurtu, kjer je pri zmagovalcih evropske lige gostoval najuspešnejši klub države in prvak zadnjih desetih let – Bayern München.

In Bavarci so že takoj za uvod v sezono razgrnili svojo moč ter domače moštvo na razprodanem štadionu pred več kot 50.000 gledalci ugnali kar s 6:1 (5:0; Musiala 2, Kimmich, Pavard, Mane, Gnabry; Kolo Muani).

Že od uvodnih minut so prvaki napadli na vso moč, se predstavili s podobno učinkovito predstavo kot pred enim tednom, ko so na tekmi superpokala v Leipzigu ugnali domače moštvo s 5:3, in očitno pokazali, da se jim vsaj zaenkrat odhod prvega strelca Roberta Lewandowskega ne pozna.

Konec tedna sicer prinaša zanimiv spored uvodnega kola, derbi bo v soboto ob 18.30 med Dortmundom in Leverkusnom.