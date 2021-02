Bayern ponovil fantastičen dosežek Barcelone

Odločitev o zmagovalcu je padla v 61. minuti

Benjamin Pavard (levo) je proslavil doseženi gol z Lucasom Hernandezom in Joshuo Kimmichom. FOTO: Mohammed Dabbous/Reuters

Bayern : Tigres 1:0 (0:0)

Strelec: 1:0 – Pavard (61, Lewandowski); Bayern: Neuer, Süle, Pavard, Davies, Hernandez, Kimmich, Gnabry (od 64. Tolisso), Sane (od 73. Musiala), Alaba, Coman (od 73. Douglas Costa), Lewandowski (od 73. Choupo-Moting); Tigres: Guzman, Salcedo, Reyes, Rodriguez (od 80. J. Quinones), Duenas, Carioca, Pizarro, Aquino, L. Quinones, Gignac, Gonzalez.

Za Bayern je to že šesta lovorika za leto 2020 ( svetovno klubsko prvenstvo se v normalnih razmerah igra konec leta), pred tem so postali evropski in nemški prvaki, zmagovalci nemškega pokala in zmagovalci nemškega ter evropskega superpokala. Svetovni prvaki so postali četrtič in. Nemci so takrat začeli niz zmag evropskih ekip, ki brez prekinitve traja še zdaj. Doslej je uspelo osvojiti vse, kar se je dalo, lev koledarskem letu 2009.Bayern je bil kljub temu, da je bil zaradi okužb z novim koronavirusom močno zdesetkan, kot zadnji za tekmo ni kandidiralvelik favorit. A Mehičani so se jim močno upirali, pa ne z bunkerjem, ampak so tudi sami poskušali napadati. So pa bili Nemci vseeno konkretnejši in nevarnejši, tako da so zasluženo zmagali.V prvem polčasu golov ni bilo, mehiška mreža se je sicer zatresla, a je bilpri streluv nedovoljenem položaju oviral vratarja.je za Bavarce zadel tudi ovir vrat, obe ekipi pa sta sprožili tudi nekaj nevarnih strelov od daleč.Odločitev o zmagovalcu je padla v 61. minuti, ko je Lewandowski dobil zračni dvoboj z vratarjem, žoga se je odbila do povsem neoviranegaki mu je ni bilo težko poslati v mrežo. Sodnik je najprej gol zaradi domnevnega nedovoljenega položaja Poljaka razveljavil, a sodniki iz sobe zaso ga popravili, tako da je gol obveljal. Po golu so imeli Nemci veliko priložnosti za povišanje vodstva, a več kot okvirja vrat jim ni uspelo zadeti. Mehičani niso bili nevarni.