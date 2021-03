Bayernov biser podpisal prvo pogodbo

Jamal Musiala bo igral za Nemčijo. FOTO: Andreas Gebert/ Reuters

Bavarski nogometni velikan Bayern je sporočil, da je sklenil prvo profesionalno pogodbo z mladim talentom. Po novem bo mladi angleški nogometaš nemških korenin pri bavarski ekipi do leta 2026.V zadnjem mesecu se je Musiala, ki velja za enega največjih talentov svoje generacije, povsem navezal na Nemčijo. Potem ko je v zadnjih sezonah nastopal za mlado angleško reprezentanco, se je namreč februarja odločil, da bo v članski selekciji igral za Nemčijo. Selektor nemškega elfaga bo najverjetneje povabil v izbrano člansko vrsto že na naslednji kvalifikacijski akciji konec meseca.Musiala, ki je nedavno dopolnil 18 let, je sicer rojen v Nemčiji, v Angliji pa je živel od sedmega leta. K Bayernu je iz Chelseajeve mladinske ekipe prišel leta 2019, zelo hitro pa se je uveljavil tudi v prvi postavi Bayerna, kjer ima že 27 nastopov, dosegel je tudi že prvi gol v ligi prvakov.»Vesel sem, da sem sklenil prvo profesionalno pogodbo. Igram za najboljšo ekipo na svetu in vsak dan se lahko veliko naučim od soigralcev. Rad bi še napredoval in z Bayernom osvajal lovorike ter postal njegov pomemben člen,« je ob sklenitvi pogodbe dejal Musiala.