Bayernu 31. naslov najboljšega v Nemčiji

Nogometaši Bayerna iz Münchna so si dve koli pred koncem prvenstva priigrali naslov nemških državnih prvakov, že 31. v bogati klubski zgodovini in deveti zapored.V eni od klasik bundeslige so ugnali Borussio Mönchengladbach kar s 6:0, tri gole je zabil prvi zvezdnik tekmovanja, s skupno 39 goli v sezoni pa se je tako močno približal magični številki 40, ki jo je doslej dosegel le legendarniBavarci so bili tokrat za razred boljši od moštva, ki jim je sicer pogosto tudi v zadnjih letih na teh tradicionalnih derbijih povzročalo težave, ni pa si težko predstavljati, kako veselo bi bilo tokrat v tem nogometnem mestu, ko bi bili lahko na tribunah tudi gledalci. A ti se bodo v Allianz Areno vsaj v omejenem številu lahko vrnili prihodnji mesec, ko bodo tu vse tri tekme nemške reprezentance na evropskem prvenstvu.V najbolj zanimivi tekmi popoldanskega sporeda bundeslige je Borussia Dortmund ugnalaLeipzig s 3:2.