Belgijci napolnili mrežo Poljske, Nizozemci dramatično utišali Cardiff

Po nepozabnem slavju na odločilni tekmi dodatnih kvalifikacij proti Ukrajini, na kateri so si Valižani pred rojaki v Cardiffu priigrali prvi nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu po več kot 60 letih, so se valižanski privrženci nogometa nadejali novega spektakla v obračunu drugega kola lige narodov, saj je na štadion Cardiff Cityja prišla še razigrana izbrana vrsta Nizozemske. A ob spremljanju močno premešanih zasedb so privrženci domačih zmajev šele v drugi polovici prvega polčasa dočakali prvi strel v okvir vrat, medtem ko tudi tulipani dolgo časa niso ogrozili vrat Dannyja Warda, ki je tokrat nadomeščal junaka nedeljske zmage nad Ukrajino Wayna Hennesseyja.

Izbranci slovitega Louisa van Gaala so nato zaigrali malce bolj odločno, a so se njihovi napadi kot po pravilu razbijali na obrambnih čereh Valižanov, Chris Mepham je v enem zadnjih napadov polčasa požrtvovalno ustavil prodirajočega Codyja Gakpa, že prej je prosti strel Harryja Wilsona ukrotil gostujoči vratar Mark Flekken. Nizozemci so v drugi polčas krenili silovito in zadeli že po petih minutah, ko je po podaji Jerdyja Schoutna kljub najboljšim naporom Adama Daviesa, ki je ob polčasu v vratih zamenjal Warda, valižansko mrežo uspel zatresti Teun Koopmeiners.

Gostujoča ekipa je nato prepustila pobudo domačinom, ki jim je šele od 77. minute na pomoč priskočil zvezdnik Gareth Bale, medtem ko je van Gaal denimo šele deset minut prej aktiviral Frenkieja de Jonga in Stevena Bergwijna. Štadion nekdanjega premierligaša Cardiff Cityja, čigar član je bil tudi napadalec Gorice, Maribora in Olimpije Etien Velikonja, je spet eksplodiral v dramatičnem sodnikovem podaljšku, ko je Rhys Norrington-Davies najprej izenačil v 92. minuti, a je že v praktično naslednjem napadu Nizozemcem zmago z glavo po podaji Tyrella Malacie prinesel Wout Weghorst.

Wout Weghorst proslavlja s soigralci, ki jih je razveselil z golom za zmago globoko v sodnikovem podaljšku tekme z Walesom. FOTO: Geoff Caddick/AFP

Golu Lewandowskega sledil potop Poljakov

Na drugi tekmi večera v skupini 4 lige A je Robert Lewandowski v Bruslju v 28. minuti načel belgijsko mrežo za še večje nezadovoljstvo med privrženci rdečih vragov, ki še niso povsem preboleli nedavne blamaže na sosedskem dvoboju z Nizozemsko (1:4). Nezadovoljstvo na tribunah je tik pred polčasom pogasil izkušeni vezist Axel Witsel. Tik pred iztekom prve ure igre sta nato za popoln preobrat poskrbela Eden Hazard in Kevin De Bruyne, slednji je v mrežo pospravil podajo ugaslega zvezdnika madridskega Reala. Ta je igro zapustil v 66. minuti, tekma pa je bila nedolgo zatem odločena, ko je na 3:1 povišal Leandro Trossard, ki je sedem minut prej zamenjal Hazarda. Trossard, krilni nogometaš Brightona v angleški premier league, je nato v 80. minuti zadel še enkrat, ko ga je po Michyju Batshuayiju zaposlil še Yannick Carrasco. Za 5:1 je v izjemnem drugem polčasu za belgijsko izbrano vrsto poskrbel Leander Dendoncker, teniški izid 6:1 pa je bil delo Loisa Opende.

Ukrajinci so se po bolečem porazu v Cardiffu podali v bližnji Dublin, kjer so v prvem polčasu podobno kot proti Walesu zasenčili tekmece in tudi zatresli njihovo mrežo, a so po ogledu VAR-posnetkov gol Tarasa Kačarabe v 38. minuti razveljavili zaradi prepovedanega položaja. A že v enem prvih napadov drugega polčasa so gostje vendarle zadeli, pod zadetek pa se je podpisal Viktor Cigankov. Rezultat se ni več spremenil, Irci pa po dveh tekmah v ligi B (skupina 1) ostajajo brez točke, na vrhu je skupaj z Ukrajino izbrana vrsta Škotske, ki je na svoji prvi tekmi nove sezone lige narodov zanesljivo ugnala Armenijo v Glasgowu z 2:0. V prvem polčasu sta zadela Anthony Ralston (28. minuta) in Scott McKenna (40.), ki je nato po VAR-pregledu ostal še brez drugega zadetka v enem zadnjih napadov polčasa.

