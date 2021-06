Benitez preslišal grožnje in nasledil Ancelottija pri Evertonu

Enainšestdesetletni Madridčan Rafael Benitez je z devetkratnimi angleškimi prvaki podpisal triletno pogodbo, prvič pa se bo z moštvom srečal 5. julija. Everton je sicer po koncu sezone zapustil Italijan Carlo Ancelotti, ki je ponovno prevzel vodenje madridskega Reala. Everton je hitro našel rešitev v nekdanjem trenerju Valencie, Inter Milana, Chelseaja, Napolija, Real Madrida, Newcastla in med leti 2004 in 2010 tudi večnega rivala Liverpoola.



»Rafa nas je v razgovoru navdušil z znanjem in predvsem strastjo in željo po dokazovanju v našem klubu in mestu,« je dejal Farhad Moshiri, večinski lastnik kluba, čigar navijači nad Benitezovim prihodom zaradi nekaterih izjav iz preteklosti niso najbolj navdušeni. Blizu njegove hiše se je pred dnevi pojavil tudi grozeč transparent.



»Zame je pomembno, da v klub vnesem zmagovalno miselnost, da bomo tekmovalni tako na kot ob igrišču. Občutil sem strast navijačev tega kluba, poznam mesto in vem, kaj vsakemu navijaču tu pomeni, da ustvarimo zmagovito moštvo. Priti v Everton, mi res pomeni veliko,« je dejal Benitez.



V sezoni 2004/05 je z Liverpoolom osvojil ligo prvakov, dvakrat je bil najboljši tudi v španskem prvenstvu z Valencio, z Interjem iz Milana pa je bil najboljši tudi na klubskem svetovnem prvenstvu v sezoni 2010/11. Dvakrat je v karieri osvojil tudi pokal Uefa oz. evropsko ligo, enkrat z Valencio (2003/04), drugič pa s Chelseajem (2012/13). Zadnji dve leti je vodil kitajsko moštvo Dalian Pro.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: