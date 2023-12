Benjamin Šeško v prestižni družbi Juda Bellinghama

Angleški vezist španskega nogometnega kluba Real Madrida Jude Bellingham je prejel nagrado Golden Boy 2023 oziroma zlati deček leta 2023, poroča španska tiskovna agencija Efe. V tej razvrstitvi je slovenski napadalec Leipziga Benjamin Šeško zasedel osmo mesto. Častni naziv so Bellinghamu podelili na ponedeljkovi gala prireditvi v Torinu. Lani je to nagrado prejel Španec Gavi.

Nagrado so prvič podelili leta 2003

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je v tem izboru končal na osmem mestu. Dvajsetletnik iz Radeč je poleti iz Salzburga prestopil k Leipzigu za 24 milijonov evrov, leto 2023 pa si bo zapomnil tudi po uvrstitvi Slovenije na evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu prihodnje leto v Nemčiji. Bellingham je med drugim postal tudi najboljši igralec do 21 leta starosti tudi po izboru navijačev, ki so glasovali na spletni strani Tuttosport. Linda Caicedo iz Reala je prejela nagrado zlata deklica 2023.

Bellingham je to sezono dosegel 15 golov na 17 tekmah in pustil velik pečat v vrstah kraljevega kluba, odkar se je poleti preselil v Madrid iz dortmundske Borussie. Anglež se je pridružil zvezdnikom, kot so Lionel Messi, Wayne Rooney, Paul Pogba in Kylian Mbappe, ki so prav tako nekdanji dobitniki nagrade zlatega dečka.

Benjamin Šeško (desno) visoko kotira tudi v očeh tujih komentatorjev. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Nagrado, namenjeno najbolj obetavnemu igralcu v kategoriji do 21 let so prvič podelili leta 2003 v organizaciji italijanskega časopisa Tuttosporta. Kasneje so se temu izboru pridružila tudi uradništva drugih športnih časopisov, in sicer Bild (Nemčija), Blick (Švica), A Bola (Portugalska), L'Equipe (Francija), France Football (Francija), Marca (Španija), Mundo Deportivo (Španija), Ta Nea (Grčija), Sport Express (Rusija), De Telegraaf (Nizozemska) in The Times (Združeno kraljestvo).