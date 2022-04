Benzema je kot vino, boljši z leti; Tuchel: Konec je

Carlo Ancelotti je dobil bitko s časom in ravno pravočasno prebolel okužbo s covidom-19, da je lahko s klopi vodil Real Madrid, ki je v Londonu dosegel pomembno zmago s 3:1 proti Chelseaju v prvi tekmi četrtfinala lige prvakov. Večer mu je s tremi goli polepšal Karim Benzema,ki ga je Italijan primerjal z žlahtnim vinom.

»Z leti postaja boljši in boljši, kot vrhunsko vino,« je hvalospev Francozu začel Ancelotti. »Je igralec, ki kaže vedno več voditeljskih lastnosti in je vedno bolj pomemben za moštvo.«

Benzema je v 21. in 24. minuti mojstrsko zadel z glavo, v drugem polčasu pa izkoristil napako vratarja Edouarda Mendyja. »Je zares kompleten igralec, ne samo kot napadalec, ampak nogometaš. Res dosega veliko golov, vendar je tudi ključen pri držanju posesti. Zares smo srečni, da ga imamo.«

Karim Benzema je izkoristil napako Edouarda Mendyja za hat-trick. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Trener, ki je s Chelseajem osvojil tako prvenstvo kot pokal v sezoni 2009-10, je ob tem poudaril, da dvoboj še zdaleč ni odločen. »Čaka nas težko delo v Madridu.« Benzema (34) je dosegel hat-trick tudi proti Paris SG za napredovanje v četrtfinale.

Še enemu trenerju iz Španije se je smejalo. Villarreal baskovskega stratega Unaija Emeryja je presenetljivo premagal Bayern z 1:0. Zadetek je v deveti minuti dosegel nizozemski napadalec Arnaut Danjuma. Rumena podmornica je imela še kopico priložnosti in bi lahko dosegla celo višjo razliko proti šestkratnim evropskim prvakom.

Villarreal je letel po igrišču proti Bayernu. FOTO: Christof Stache/ AFP

»Tukaj smo zato, da tekmujemo in poskušamo priti v polfinale. Ne bomo se naslajali nad tem, da smo zmagali in bili boljši. Sem vesel, ampak previden. Imamo še 90 minut in želim premagati Bayern. Zavedam pa se, da bo to zelo težko. Če ne bomo napredovali, se ne bom sprijaznil, ampak bom jezen. Nič ti ne pomaga, če odigraš eno dobro tekmo, če končni rezultat ni pozitiven,« želi poln plen Emery.

V torek sta si prednost priigrala Liverpool s 3:1 pri Benfici in Manchester City z 1:0 doma proti Atleticu. Povratne tekme bodo prihodnji teden.

Müller: Lahko bi bilo veliko slabše

»Sprejemamo poraz z 0:1. Zavedamo se, da bi bilo lahko veliko slabše. Čestitke tekmecem, zdaj se moramo pobrati in vrniti udarec,« je po prvem porazu Bayerna v gosteh po letu 2017 povedal napadalec Thomas Müller. »Nikjer nas ni bilo v prvem polčasu, v drugem smo več tvegali in postalo je divje. Moramo biti pošteni in priznati, da smo jo kar dobro odnesli,« je dejal Joshua Kimmich. Kritičen do svojih igralcev je bil trener Julian Nagelsmann: »Edino logično je, da so zdaj favoriti oni. Zalužili smo si poraz, slabi smo bili.«

Thomas Tuchel meni, da Chelsea nima možnosti za napredovanje. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Tuchel: Konec je

Tud njegov rojak na klopi Chelseaja Thomas Tuchel je bil slabe volje. Pravzaprav se je že vdal in na vprašanje, ali lahko modri ubranijo naslov, odgovoril: »Ne, v tem trenutku ne. Ker bi morali najti pravo formo, ta pa se je po reprezentančnem premoru izgubila. Če se stvari spremenijo, mogoče. Ampak koliko ekip je sposobnih v gosteh zmagati za tri gole? Kako pogosto se to zgodi?« ima malo upanja Tuchel, čigar ekipa je konec tedna doma izgubila z Brentfordom z 1:4.