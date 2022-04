Benzema popeljal Real na prag polfinala, poraz Bayerna

Nogometaši madridskega Reala so si v prvi tekmi četrtfinala lige prvakov priigrali odlično izhodišče, potem ko so v gosteh s 3:1 (2:1) odpravili igralce Chelseaja. Znova je v vsem sijaju zablestel Karim Benzema, ki je zabil vse tri gole za kraljevi klub iz glavnega mesta Španije.

Domačo mrežo je 34-letni francoski reprezentant načel v 21. minuti, na 2:0 pa je prav tako z glavo povišal že tri minute pozneje. Trojček golov je Benzema, ki je kakor vino (starejši ko je, boljši je) zaokrožil na začetku drugega polčasa. Častni zadetek za Chelsea je dosegel Nemec Kai Havertz (40.).

Med strelce se je vpisal tudi Kai Havertz. FOTO: Javier Soriano/AFP

»V London smo prišli po zmago, prišli smo pokazat, da smo Real. Igrali smo zelo dobro – od prve do zadnje minute, stvari pa so se nam lepo zložile v celoto,« je pojasnil Benzema, ki so ga – razumljivo – razglasili za najboljšega igralca tekme. Na vprašanje, kateri od golov mu je bil tokrat najljubši, je francoski as kot iz topa izstrelil: »Vsi trije! To so bili zelo pomembni zadetki.«

Nad Benzemajem je bil navdušen tudi Carlo Ancelotti, trener Reala. »Karim je bil fantastičen,« je francoskega napadalca pohvalil 62-letni Italijan in v isti sapi pripomnil: »Dobro smo nadzirali dogajanje na igrišču in bili zelo nevarni v nasprotnih napadih. Za nami je odličen večer, vendar pa je bil to šele prvi polčas, zaradi česar moramo svoje poglede že uperiti naprej.«

Ancelottijev kolega na Chelseajevi klopi Thomas Tuchel ni skrival razočaranja. »To je zelo boleč poraz za nas. Ne pomnim, kdaj smo nazadnje v prvem polčasu na Stamford Bridgeu igrali tako slabo kot tokrat. Na takšni ravni ne smeš igrati tako, kot smo mi. Od vseh nas to preprosto ni bilo dovolj za uspeh,« je presodil 48-letni Nemec.

Arnaut Danjuma se je takole veselil gola proti Bayernu. FOTO: Pablo Morano/Reuters

V drugem dvoboju večera je Villarreal doma z 1:0 (1:0) premagal münchenski Bayern. Strelec edinega gola je bil že v osmi minuti Nizozemec Arnaut Danjuma. Povratni tekmi bosta v torek (12. aprila).