Beograd: Slovenci so pripravili pravo senzacijo

Povsem razumljivo je bilo zadovoljstvo v taboru slovenske nogometne reprezentance po zmagi proti Portugalski. In četudi torkova predstava v razprodanih Stožicah ni imela klasičnega tekmovalnega naboja, je skalp silno uglednega tekmeca ostal prav posebej zapisan. Odmeval je tudi zunaj slovenskih mejá, razumljivo seveda najbolj v deželah, katerih reprezentance bodo tekmice slovenske izbrane vrste v skupinskem delu evropskega prvenstva v Nemčiji.

Slovenski nogometaši so prav zadovoljni zapuščali prizorišče, zmaga z 2:0 proti Cristianu Ronaldu in druščini, pa četudi je šlo za tekmo pripravljalnega značaja, je odmevala in zbujala zanimanje glede sposobnosti naše izbrane vrste. Podobno kot pred dnevi na Malti jo je vodil Boštjan Cesar, prvi sodelavec selektorja Matjaža Keka. Na novinarski konferenci je spregovoril o upanju, da je ta zmaga vsaj malo olajšala žalostne dneve selektorju, ni ga bilo igralca, ki po tekmi ne bi pošiljal besede spodbude glavnemu in odgovornemu na slovenski klopi, ki pa se je zaradi zasebnih razlogov moral pred spektaklom s Portugalsko vrniti domov. »V težkih trenutkih smo vsi s selektorjem. Pošiljamo mu podporo. Zaradi teh stvari smo na igrišču dali še kakšen atom več,« je poudaril strelec prvega gola Adam Gnezda Čerin.

Razjarjeni Ronaldo drvel v slačilnico po senzacionalni prekinitvi niza portugalske nepremagljivosti. Daily Mirror, London

Slovenska igra je bila v pričakovanju junijskega eura na prav spodbudni ravni, kar so med mediji v deželah, katerih reprezentance bodo igrale v skupinskem delu Nemčije 2024 proti naši izbrani vrsti, najbolj podrobno pospremili v Srbiji.

»Slovenci so pokazali, da bodo resen tekmec našim reprezentantom na evropskem prvenstvu, na katerem bodo igrali prvič po letu 2000,« so zapisali v beograjskem dnevniku Blic in dodali, da tudi Srbije ni bilo na največjem tekmovanju celine prav od tistega prvenstva pred 24 leti. Pa tudi takrat uradno ni bilo reprezentance Srbije, temveč je bilo to izbrana vrste ZRJ, za katero so igrali tudi črnogorski nogometaši, med njimi denimo tudi zvezdnik Predrag Mijatović, dve leti prej strelec gola za lovoriko madridskega Reala v finalu lige prvakov proti Juventusu ...

V Blicu so še zapisali: »Slovenci so na štadionu Stožice pokazali, da imajo moštvo, ki se lahko kosa z najboljšimi evropskimi selekcijami ter so z dvema goloma za zmago Cristianu Ronaldu in tovarišem pripravili hladno prho.«

Na spletni strani tabloida Kurir so obnašanje vodilnega portugalskem asa označili kot sramoto zanj, ob tem pa poudarili: »Reprezentanca Portugalske je doživela resno blamažo na prijateljski tekmi s Slovenijo v Ljubljani. Povsem nepričakovano so Slovenci pripravili pravo senzacijo. Prepričljivo so premagali Portugalsko z 2:0 in pokazali, da bodo zelo ambiciozno odpotovali na evropsko prvenstvo v Nemčijo.«

V drugih dveh deželah, katerih reprezentanci bosta na prvenstvu igrali v skupini z našim moštvom, torkov spektakel v Stožicah še zdaleč ni tako odmeval. Tako danski mediji kot tudi angleški so precej več pozornosti namenili analizam svojih reprezentanc, slednji so tudi – razumljivo – pod natančen drobnogled postavili poraz Walesa proti Poljski v neposrednem kvalifikacijskem dvoboju za uvrstitev na euro.

Obnašanje Cristiana Ronalda je pritegnilo posebno pozornost. FOTO: Leon Vidic/Delo

Več prostora kot zmagi Slovenije pa so – zlasti Angleži – namenili Cristianu Ronaldu in njegovemi jezi po koncu tekme. »Razjarjeni Ronaldo drvel v slačilnico po senzacionalni prekinitvi niza portugalske nepremagljivosti,« je zapisal otoški Daily Mirror, v podobnem slogu so poročali tudi drugi angleški časniki in pogosto poudarili, da je Portugalec nekdanji zvezdnik Manchestra Uniteda.

Na spletnih straneh danskih časnikov so večino prostora namenjali pripravljalni zmagi svoje reprezentance proti Ferskim otokom, bold.dk, ki naj bi bil najbolj brana specializirana športna stran v deželi, pa je kratko zapisal: »Naši tekmeci iz Nemčije 2024 so ugnali Portugalsko.«