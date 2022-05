Berlusconi z Monzo v serie A, napovedal napad na scudetto in ligo prvakov

V Španiji sta si nastop med prvoligaško druščino primere division izborila Almeria in Valladolid, za preostalo mesto se bodo pomerili Eibar, Las Palmas, Tenerife in Girona. V finalu dodatnih kvalifikacij za italijansko prvo ligo je Monza po podaljšku premagala Piso s 4:3, odločilni zadetek za napredovanje je v 101. minuti dosegel Christian Gytkjaer. Prva tekma se je končala z zmago Monze z 2:1.

Monzo so ustanovili leta 1912, klub je bankrotiral leta 2016 in moral nogometno pot vnovič začeti iz amaterske lige. Dve leti za tem ga je kupil nekdanji lastnik Milana Berlusconi, pod njegovim vodstvom pa se je Monza prvič v stoletni zgodovini kluba uvrstila v prvo ligo.

Želijo scudetto in ligo prvakov

»To je veliko veselje. Monza je bila ustanovljena leta 1912 in še nikoli ni bila v serie A. Danes smo tam in Monza ima ekipo, ki si jo zasluži in ki se bo prihodnje leto srečala z velikani italijanskega prvenstva. In še nekaj: želimo osvojiti italijansko ligo in igrati v ligi prvakov,« je po tekmi, potem ko je šel svojim igralcem čestitat v slačilnico, dejal nekdanji italijanski premier.

Lecce in Cremonese sta si že pred tem zagotovila napredovanje v serie A, iz elitne druščine pa so izpadli Cagliari ter Genoa Roka Vodiška in Venezia Domna Črnigoja. V Španiji je Almeria v zadnjem, 42. kolu v gosteh igrala 2:2 z Leganesom, Valladolid pa je doma premagal Huesco s 3:0.

Največji osmoljenci zadnjega kola so nogometaši Eibarja, ki so bili pred njim prvi, s porazom proti Alcorcona (0:1) pa so zdrsnili na tretje mesto segunde. Almeria je nazadnje v elitni družbi španskega nogometa igrala v sezoni 2014/15, Real Valladolid, čigar predsednik je legendarni brazilski nogometaš Ronaldo, pa se vrača nazaj v primero po le eni sezoni v drugoligaški konkurenci.

Iz prve lige so izpadli Granada, Levante in Alaves.