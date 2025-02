Bes v Italiji, Gasperini: Lookman najslabši; Boban: Hernandez prevarant

V nadaljevanju preberite:

Črn torkov večer za italijanski klubski nogomet. Iz lige prvakov sta se v nekaj urah poslovila Milan in Atalanta, katerih štadiona sta oddaljena le kakih 60 kilometrov. Odzivi so bili različni. Če je Milanov trener Sergio Conceição zaščitil branilca Thea Hernadeza, ki je zaradi simuliranja prejel drugi rumeni karton, kar je Feyenoordu omogočilo napredovanje, pa je bil Zvonimir Boban neusmiljen do Francoza.

Atalantin trener Gian Piero Gasperini pa je stresel jezo na napadalca Ademolo Lookmana, ki je zapravil 11-metrovko proti Clubu Brugge.

Trpela sta tudi tudi šestkratni evropski prvak Bayern, ki se je proti Celticu rešil v zadnji minuti z golom rezervista Alphonsa Daviesa, in Benfica, za katero je zlati gol za 3:3 proti žilavemu Monacu v 84. minuti dosegel Orkun Kökçü.

Kaj so povedali Conceição, Gasperini, Boban in Feyenoordov trener Pascal Bosschaart?