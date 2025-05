Bilbao na kolenih, diši po angleškem obračunu v finalu

Nogometaši v evropski ligi so odigrali prvi polfinalni tekmi. Tottenham je doma proti norveški ekipi Bodö/Glimt slavil s 3:1, Athletic Bilbao pa je proti Manchester Unitedu izgubil z 0:3. Povratni tekmi bosta prihodnji teden.

Athletic Bilbao je na razprodanem San Mamesu, kjer bo 21. maja tudi finale tega tekmovanja in kjer je dobil vseh šest domačih obračunov v evropski ligi, gostil Manchester United. Ta je v zadnjih letih vse prej kot prepričljiv, a vendarle je bil doslej neporažen na 12 tekmah.

Dobro je začel tudi tokrat in hitro zadel, a iz prepovedanega položaja. Nato pa se je tehtnica nagnila na Unitedov mlin. Najprej je Casemiro v 30. minuti povedel Angleže v vodstvo, nato pa je Daniel Vivian pred vrati zrušil Rasmusa Højlunda, s čimer je zakrivil enajstmetrovko, sebi pa prislužil izključitev.

Bruno Fernandes je bil v 37. minuti zanesljiv z bele pike, ta pa je ob koncu polčasa še povečal prednost Angležev, potem ko se je dobro znašel za obrambo tekmeca. Tik pred odhodom na glavni odmor so gosti zatresli še prečko. V drugem polčasu golov ni bilo več, čeprav so imeli rdeči vragi še nekaj priložnosti in enkrat zatresli še vratnico.

Angleži so v četrtfinalu izločili Lyon, v osmini finala pa Real Sociedad. Bilbao pa je bil v prejšnjih dveh izločilnih krogih boljši od Glasgow Rangers in Rome.

Tottenham je v dvoboju z Bodö/Glimtom velik favorit. Palček s skrajnega severa Evrope, za katerim je najboljša sezona v zgodovini kluba, je v Londonu za nameček pogrešal še tri kaznovane igralce. In čeprav imajo Londončani precej težav v domači ligi, so v Evropi doslej pokazali boljši obraz in lovijo svoj prvi evropski naslov po letu 1984, ko so osvojili takratni pokal Uefe.

Tokratni obračun so začeli zelo dobro, saj so povedli že v prvi minuti z golom Brennana Johnsona. V 34. minuti je prednost domačinov povečal James Maddison, še bližje finalu pa je Tottenham potisnil zadetek Dominica Solankeja z bele pike v 61. minuti. Ulrik Saeltnes je v 83. minuti vendarle poskrbel za še nekaj negotovosti, ko je zadel za 1:3.

Bodö/Glimt je sicer izločil Lazio in Olympiakos v četrtfinalu in osmini finala. Tottenham je bil v teh fazah tekmovanja boljši od Eintrachta Frankfurta in Alkmaarja.

Evropska liga, polfinale, prvi tekmi:

Athletic Bilbao – Manchester United 0:3

Tottenham – Bodo/Glimt 3:1