Aleksander Čeferin: Bili smo na robu, ali bomo padli ali zrušili superligo

Predsednik Evropske nogometne zveze je pred dnevi gostoval na Hrvaški televiziji in v odmevnem intervjuju razkril marsikatero skrivnost in delovanje v zakulisju v obdobju, ko se je zoperstavil ustvarjalcem superlige. »Nogomet je pošten, izjemno popularen pa je zaradi tega, ker mali lahko premagujejo velike in se lahko igra kjerkoli ter ni treba imeti posebne infrastrukture,« je bila njegova uvodna misel, ki so ji sledila vznemirljivejša poglavja.

»Znam povedati, in bil sem 24 let odvetnik v kazenskih postopkih in branil različne ljudi, tudi morilce, da sem v dveh letih v nogometu spoznal več sumljivih tipov kot prej v 24 letih,« je slikovito odprl vrata zakulisja, v katerem je bilo najbolj dejavno takrat, ko se je pojavila zamisel o superligi.

»Vedel sem, da moram nastopiti čim bolj agresivno, ker je bilo treba superligo onemogočiti v 48 urah ali pa bi imeli nekaj možnosti, da bi jo ustanovili. Prepričan sem bil, da se borimo za pravo stvar. To elitistično tekmovanje bi pomenilo, da bi od 55 članic Uefe bilo blizu bankrota vsaj 45 članic. Vedel sem, da smo na robu, ali bomo padli ali pa zrušili superligo. Bilo je vsega, groženj in podpore. V teh 48 urah nisem spal, jedel in pil. A se je izplačalo,« je povedal Aleksander Čeferin in pojasnil, kako je presenetil superligaše.

»Bili so šokirani. Toda to je bil moj iskreni odziv, ker bi sicer uničili nogomet. Meni se ne bi zgodilo nič, z njimi bi se lahko tudi dogovoril, ampak to ni bil moj cilj,« je še dodal Slovenec, ki je v obdobju največje krize imel ob sebi hrvaško nogometno legendo in tesnega sodelavca Zvonimirja Bobana, sicer funkcionarja, zadolženega za nogometna vprašanja.

»Od prvega trenutka je bil pozitiven. Rekel mi je, da stavi, da bom v dveh dneh zrušil njihov načrt. Stavil sem, a večerje še nisem plačal.«

V svojem ožjem štabu sodelacev ima Aleksander Čeferin veliko nekadnjih nogometašev, med njimi tudi hrvaško legendo Zvonimirja Bobana. FOTO: M24.si

Odzvali so se skoraj vsi evropski voditelji

Še posebej se je dotaknil odzivov.

»Klicali so me klubi in mi povedali, da bodo vstopili v superligo, ampak da bodo naši prijatelji in nas obveščali. Rekel sem jim, da so zame vsi nasprotniki. To je vojna. Ko smo vneli vžigalice, so skočili navijači, za njimi angleški predsednik vlade Boris Johnson, francoski predsednik Emmanuel Macron. Tudi hrvaški premier Andrej Plenković, skoraj vsi voditelji v Evropi. To je, jasno, pomagalo. Zanimivo, leta 2019 je v mojo pisarno prišel mail od enega navijača Tottenhama, ki je zapisal, da ima 40 let in da je njegov oče 60 let navijač Tottenhama in da ne more dobiti vstopnice za finale lige prvakov. Sodelavcem sem rekel, naj mu pošljejo dve vstopnici brezplačno. Takšne stvari se vrnejo. Ko je izbruhnila afera superliga, sem prejel klic tega gospoda, Trevor mu je ime, in mi je rekel, da nikoli ne bo pozabil, kar sem storil. Vprašal me je, kaj naj naredijo navijači. Gremo na ulice. Navijači so veliko pomagali.«

Čeferin je mnenja, da se vsaj deset let ne bi smelo začeti oživljanje načrta o superligi.

»Mesec dni pozneje sem prejel poziv od ljudi, ki so bili povezani s superligo, in Uefi ponudili tri milijarde evrov, da bi jih podprli. Rekel sem jim, da je nekdo nor, oni ali jaz. Jaz nisem. Potem se niso več javili. Deset let bomo mirni,« je še razkril Čeferin in se dotaknil razmerij s Svetovno nogometno zvezo in predsednikom Giannijem Infantinom. Zamisli o organizaciji svetovnega prvenstva na vsaki dve leti.

»Ta zamisel je, vsaj mislim, že mrtva. Bila je slaba ali nora. Uefa ima trikrat večji proračun od Fife, in tudi če bi se ji načrt izšel, bi Uefa prejela še več denarja. Ampak izgubile bi nacionalne zveze. Ne razvija se nogomet zaradi tega, ker svetovno prvenstvo prirejaš vsaki dve leti. Če ga želiš razvijati, naj se, na primer, naredi prvenstvo z udeležbo 68 reprezentanc, naj se razdeli denar državam in pomaga pri gradnji infrastrukture,« je razmišljal Čeferin in o odnosu z Infantinom, s katerim se strinjata v 90 odstotkih, povedal naslednje: »Nisva prijatelja, a se normalno pogovarjava.«