Bitka večera v Münchnu, misija nemogoče v Madridu

Na obzorju sta polfinalna para lige prvakov Liverpool – Bayern in Real Madrid – ManCity, menijo navijači. Toda, pozor, nihče si še ni zagotovil napredovanja iz četrtfinala tega spektakularnega tekmovanja in morda bo že današnji večer ponudil (ne)prijetno presenečenje. Pod drobnogledom bo nemško-španski spopad v Münchnu (0:1 za Villarreal), morebitno senzacijo bo po zaostanku z 1:3 iskal Chelsea v Madridu. Kako velika razlika zeva med Villarrealom in Bayernom, zakaj bodo Londončani v resnici sprejeli misijo nemogoče? Koga bodo postavili v napad klubi na današnji večer?