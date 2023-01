Bitko za vročega maroškega reprezentanta dobil Marseille

Precej zaželenega maroškega reprezentanta Azzdeina Ounahija je za dobrih 11 milijonov evrov odkupil od tekmeca iz francoske lige Angersa. Klub slovenskega reprezentančnega branilca Mihe Blažiča je sicer zadnji na lestvici, medtem ko Marseille kroji vrh.

Ounahi je požel zanimanje številnih evropskih klubov, predvsem Leicestra in Leedsa v Angliji in Napolija v Italiji, potem ko je kazal izvrstne predstave na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju. Tam je s soigralci iz Maroka prišel vse do polfinala. Prestop 22-letnega vezista sta potrdila oba kluba. Ounahi je v tej sezoni igral 15 ligaških tekem, v Angers pa je prišel pred 18 meseci iz tretjeligaša Avranchesa.

Njegov prihod na stadion Velodrome bi lahko pomenil odhod Mattea Guendouzija, za katerega se zanimata angleška Aston Villa in West Ham.