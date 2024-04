Bivši as Andrej Ševčenko nad ukrajinske sodnike z detekorjem laži

Prvi mož ukrajinskega nogometa Andrej Ševčenko se je odločno lotil čiščenja in obnove ukrajinskega nogometa na vseh ravneh. Nekdanji zvezdnik evropskega in svetovnega nogometa ter tudi zlata žoga bo imel sicer težko nalogo, da vsaj omeji koruptivnost, podkupovanja in domnevna prirejanja izidov, ki so največja ovira za razvoj in so se v ukrajinskem nogometu zakoreninile že od razpada Sovjetske zveze. V tej zahtevni misiji so se ukrajinski vodilni možje na nenavaden način lotili tudi urejanja sodniške organizacije, ki je del negativne podobe ukrajinskega nogometa in se je znašla pod valom obtožbo o pristranskosti. Eden od ukrepov je res poseben, sodniki morajo opraviti na detektorju laži.

»Uporaba poligrafa vidimo kot priložnost, da pridem do informacij in da vemo, s katerimi sodniki lahko, ali ne moremo sodelovati,« je pojasnil skrajno nenavadno potezo Ševčenko. Vlogo nadzornika in vodje procesa opravlja nekdanja nogometna sodnica in vodja sodniškega odbora pri krovni organizaciji 42-letna Katerina Monzul. Kot kaže, ukrep deluje. Vsi sodniki, ki so opravili test na poligrafu, so dobili zeleno luč, kot je potrdil britanski časnik The Athletic. Odpravili so tudi prakso, da največje derbije sodijo najboljši sodniki. Zavzeli so prakso naključnega določanja sodnikov za tekme.